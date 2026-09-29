Un falso documental satírico en la Sociedad Sirio Libanesa

En diciembre se cumplirá un año del asesinato de Rob Reiner, uno de los directores más versátiles de la industria audiovisual de Hollywood, al que se le deben títulos como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Misery” o “Cuenta conmigo”. Su debut tras las cámaras fue en 1984 con la comedia satírica musical “This Is Spinal Tap”, precursora del falso documental y película de culto que se proyectará esta noche a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), en función con acceso libre organizada por Zap Cine.