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Un falso documental satírico en la Sociedad Sirio Libanesa

Una película de Rob Reiner.

Un falso documental satírico en la Sociedad Sirio Libanesa
Hace 5 Hs

En diciembre se cumplirá un año del asesinato de Rob Reiner, uno de los directores más versátiles de la industria audiovisual de Hollywood, al que se le deben títulos como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Misery” o “Cuenta conmigo”. Su debut tras las cámaras fue en 1984 con la comedia satírica musical “This Is Spinal Tap”, precursora del falso documental y película de culto que se proyectará esta noche a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), en función con acceso libre organizada por Zap Cine.

El filme sigue a una mediocre banda de heavy metal falsa, integrada por Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer y el propio Reiner, coautores de un guión con elementos del absurdo por las distintas situaciones que deben enfrentar los músicos y sus frustraciones. Participan en roles secundarios Fran Drescher, Bruno Kirby, Patrick Macnee, Angelica Huston y Billy Crystal. Por el éxito que tuvo la película, el grupo musical creado llegó a lanzar discos y a realizar giras de presentación.

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