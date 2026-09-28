Simple y práctico: como hacer un moño con cinta para adornar regalos

De dónde viene la costumbre de armar moños de cinta

La costumbre de colocar moños en los regalos no tiene un inventor único, sino que surgió de una confluencia entre necesidad práctica, simbolismo cultural y el desarrollo de la sociedad de consumo moderna. En sus inicios, mucho antes de la invención de la cinta adhesiva en la década de 1930, la única manera de mantener cerrado un paquete era atándolo.

Durante siglos, las mercancías y encomiendas se protegían con telas o papeles rústicos y se aseguraban con cordeles o cuerdas de cáñamo, cerrándose con nudos estrictamente utilitarios.