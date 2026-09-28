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¿Tu apellido es italiano? Esta lista podría revelar un pasado ligado a la realeza

Más de 2.000.000 de personas migraron a Argentina durante el siglo XIX y XX.

Los 10 apellidos más comunes en Argentina tienen origen español.
Los 10 apellidos más comunes en Argentina tienen origen español.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe genealógico identificó los apellidos italianos presentes en Argentina que descienden de la nobleza histórica, tales como Medici, Borgia, Sforza o Visconti.
  • Entre 1881 y 1914 llegaron más de dos millones de inmigrantes italianos al país, aunque los apellidos más frecuentes en los registros oficiales siguen siendo de origen español.
  • El relevamiento permite a miles de argentinos rastrear su árbol genealógico y descubrir eventuales conexiones históricas con linajes clave del Renacimiento y la Edad Media.
Resumen generado con IA

Es sabido que Argentina tiene en su cultura una buena variedad de apelidos europeos, sobre todo por la colonización española del siglo XV. Si bien la mayoría de ellos son apellidos españoles, también hay un alto porcentaje de apellidos italianos. Si tenés uno, deberías saber cuáles son los que pertenecieron a la nobleza italiana.

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Tiene sentido que haya gran cantidad de familias de origen italiano en Argentina ya que entre 1.881 y 1.914 fueron más de 2.000.000 los inmigrantes que llegaron a Argentina desde el país peninsular. Sin embargo, en un sondeo del Renaper de 2.022, ningún apellido ingresó a la lista de los predominantes en nuestra nación.

Si bien se registraron 384.288 apellidos diferentes, los 10 más comunes son de origen español: González, Rodríguez, Gómez, Fernández, López, Martínez, Díaz, Pérez, Sánchez y Romero.

Los apellidos que provienen de la nobleza italiana

La mayoría de los ítalo descendientes provinieron del sur de Italia, de Piemonte y Lombardía. Los apellidos más presentes de este origen en el país sin Bianchi, Bruno, Colombo, Gallo, Greco, Ferrari, Ferrero, Giordano, Lombardi, Mancini, Moretti, Ricci, Romano, Rossi, Russo, Santoro.

Pero no todos ellos pertenecieron a familias reales de Italia. De hecho, los que forman parte de esta lista se encuentran entre los menos frecuentes y son: Medici, Borgia, Sforza, Colonna, Visconti, Orsini y D'Este.

Estas familias legendarias se destacaron por haber llegado a ser los máximos representantes de Italia durante diferentes períodos. Sus mandatos se dieron entre e siglo XIII y el XVI y llegaron a ser figuras de gran relevancia para la Edad Media y movimientos como el Renacimiento.

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