El Gobierno extendió hasta 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina y prevé inversiones por U$S600 millones

El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender hasta 2049 la concesión de los servicios aeroportuarios en 35 aeropuertos de todo el país. El convenio, que pone fin a la renegociación iniciada a partir de los desequilibrios provocados por la pandemia, fue oficializado este lunes mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.