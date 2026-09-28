Volver al Trabajo: el nuevo programa de Capital Humano para ex beneficiarios y cómo acceder a los cursos

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano lanzó Formando Capital Humano para reinsertar laboralmente a exbeneficiarios de Volver al Trabajo mediante vouchers para cursos.
- El plan sustituye la asignación mensual de $78.000 del esquema previo (derivado del ex Potenciar Trabajo) por capacitaciones de oficios, sin transferencia de dinero.
- El oficialismo profundiza el viraje de la asistencia directa hacia la formación técnica, buscando facilitar el acceso al empleo formal mediante plataformas digitales e IA.
El Ministerio de Capital Humano puso en marcha Formando Capital Humano, una nueva herramienta destinada a personas con problemas de empleo que también contempla a quienes fueron beneficiarios de Volver al Trabajo.
El nuevo programa fue creado mediante la Resolución 295/2026 y modifica el esquema que recibían los titulares de Volver al Trabajo. A diferencia del programa anterior, Formando Capital Humano no contempla una asignación mensual de $78.000, sino vouchers para acceder a cursos y capacitaciones orientados a mejorar las posibilidades de inserción laboral.
Formando Capital Humano: qué cambia para los ex titulares de Volver al Trabajo
El cambio principal está en el tipo de beneficio. Volver al Trabajo otorgaba una asignación mensual de $78.000, además de herramientas vinculadas con la capacitación y la empleabilidad.
Formando Capital Humano, en cambio, está diseñado como un programa de formación y capacitación laboral. Los ex beneficiarios de Volver al Trabajo pueden acceder a la oferta disponible mediante vouchers.
Entre las principales herramientas se encuentran:
Acceso a cursos y capacitaciones laborales.
Formación profesional y capacitación en oficios.
Vouchers para utilizar dentro de la oferta disponible.
Posibilidad de realizar una preinscripción a los cursos.
Propuestas del Centro de Formación Capital Humano.
Cursos de los Centros de Formación Profesional vinculados al INET.
Un perfil de usuario para consultar las alternativas disponibles.El objetivo declarado del programa es facilitar el acceso a herramientas de formación que permitan mejorar las posibilidades de conseguir un empleo formal.
¿Formando Capital Humano paga $78.000?
No. Formando Capital Humano no establece un nuevo pago mensual de $78.000.
La diferencia es importante para quienes fueron titulares de Volver al Trabajo. La asignación económica correspondía al programa anterior y no se transforma automáticamente en un beneficio monetario dentro del nuevo esquema.
Los vouchers de Formando Capital Humano tienen como finalidad facilitar el acceso a las capacitaciones que forman parte de la oferta del programa. Por lo tanto, no representan un depósito mensual de dinero para el beneficiario.
La nueva herramienta cambia así el eje desde una transferencia económica hacia la capacitación, la formación profesional y la búsqueda de empleo.
Qué pasó con Volver al Trabajo y el ex Potenciar Trabajo
Para entender el cambio es necesario recordar qué ocurrió con el Potenciar Trabajo.
En 2024, el Gobierno dividió el programa en dos esquemas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Volver al Trabajo quedó destinado principalmente a personas de entre 18 y 49 años que no habían sido incorporadas al programa de acompañamiento social.
El programa contemplaba una prestación mensual de $78.000 y una duración prevista de 24 meses.
Con el cierre de ese esquema, los ex titulares pueden encontrar ahora en Formando Capital Humano una herramienta vinculada con la capacitación laboral, aunque con características diferentes.
Por eso, los tres programas no deben confundirse:
Volver al Trabajo: otorgaba una asignación mensual de $78.000 y tenía una duración prevista de 24 meses.
Acompañamiento Social: continúa bajo un régimen específico para sus actuales titulares.
Formando Capital Humano: ofrece capacitación laboral y vouchers para acceder a cursos.
Cómo acceder a los cursos de Formando Capital Humano
Capital Humano habilitó un portal virtual de formación en el que se concentra la oferta de cursos y capacitaciones.
Los ex titulares de Volver al Trabajo incluidos en el nuevo esquema pueden utilizar los vouchers disponibles para consultar las propuestas, realizar una preinscripción y acceder a su perfil de usuario.
La oferta incluye capacitaciones vinculadas con distintos sectores y oficios, además de propuestas de formación profesional.
Según la información oficial difundida sobre el programa, la plataforma también incorpora herramientas de inteligencia artificial y un test de autoconocimiento, destinados a orientar a cada persona hacia alternativas de formación de acuerdo con su perfil e intereses.
El nuevo esquema después de Volver al Trabajo
La implementación de Formando Capital Humano marca un cambio respecto del esquema anterior. Los ex beneficiarios de Volver al Trabajo no reciben dentro de este programa una nueva asignación automática de $78.000.
El beneficio está concentrado en vouchers, cursos, formación profesional y herramientas para mejorar la empleabilidad.
De esta manera, quienes hayan sido titulares de Volver al Trabajo deberán distinguir entre la prestación económica que tenía aquel programa y las nuevas herramientas de capacitación que ofrece Capital Humano a través de Formando Capital Humano.