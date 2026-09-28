LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

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