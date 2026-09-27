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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 27 de septiembre

Un pozo millonario que superaba los $364 millones

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo27 de septiembre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo27 de septiembre de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El sorteo 198 del Tuqui 10 en Tucumán dejó vacante este 27 de septiembre su pozo principal de más de $364 millones al no registrarse ganadores con diez aciertos.
  • En la modalidad Seguro Sale hubo un ganador en San Miguel de Tucumán que se llevó casi $15 millones, mientras que el sorteo especial repartió premios de hasta $400.000.
  • El pozo acumulado para la próxima edición del 4 de octubre ascenderá a más de $413 millones, mientras que el premio estimado del Seguro Sale superará los $15 millones.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 27 de septiembre de 2026 su sorteo N° 198, con un pozo millonario que superaba los $364 millones. El premio principal quedó vacante, por lo que el pozo se acumula para el próximo sorteo.

Los números sorteados en el Tuqui 10 fueron:

01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 16 - 20 - 22

El premio correspondiente a los 10 aciertos era de $364.142.517,76, pero no hubo ganador, según consta en el cartón oficial del sorteo.

Tuqui 10. Los números sorteados este domingo 27 de septiembre Tuqui 10. Los números sorteados este domingo 27 de septiembre

Tuqui 10: cómo salió el Seguro Sale

En el Seguro Sale, los números sorteados fueron:

03 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21

La bolilla extra fue el 18.

En esta modalidad hubo un ganador en San Miguel de Tucumán, que obtuvo un premio de $14.858.956,80.

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 está previsto para el 4 de octubre de 2026, correspondiente al cartón amarillo.

Para esa próxima edición, el pozo millonario asciende a $413.752.215,04, mientras que el premio estimado del Seguro Sale alcanza los $15.264.522,24.

Además, el sorteo especial entregó cinco premios de $200.000, que ascienden a $400.000 para quienes cumplieron con las condiciones indicadas en el cartón.

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