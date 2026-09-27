Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 27 de septiembre

Resumen para apurados
- El sorteo 198 del Tuqui 10 en Tucumán dejó vacante este 27 de septiembre su pozo principal de más de $364 millones al no registrarse ganadores con diez aciertos.
- En la modalidad Seguro Sale hubo un ganador en San Miguel de Tucumán que se llevó casi $15 millones, mientras que el sorteo especial repartió premios de hasta $400.000.
- El pozo acumulado para la próxima edición del 4 de octubre ascenderá a más de $413 millones, mientras que el premio estimado del Seguro Sale superará los $15 millones.
El Tuqui 10 realizó este domingo 27 de septiembre de 2026 su sorteo N° 198, con un pozo millonario que superaba los $364 millones. El premio principal quedó vacante, por lo que el pozo se acumula para el próximo sorteo.
Los números sorteados en el Tuqui 10 fueron:
01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 16 - 20 - 22
El premio correspondiente a los 10 aciertos era de $364.142.517,76, pero no hubo ganador, según consta en el cartón oficial del sorteo.
Tuqui 10: cómo salió el Seguro Sale
En el Seguro Sale, los números sorteados fueron:
03 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21
La bolilla extra fue el 18.
En esta modalidad hubo un ganador en San Miguel de Tucumán, que obtuvo un premio de $14.858.956,80.
Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 está previsto para el 4 de octubre de 2026, correspondiente al cartón amarillo.
Para esa próxima edición, el pozo millonario asciende a $413.752.215,04, mientras que el premio estimado del Seguro Sale alcanza los $15.264.522,24.
Además, el sorteo especial entregó cinco premios de $200.000, que ascienden a $400.000 para quienes cumplieron con las condiciones indicadas en el cartón.