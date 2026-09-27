Boca lo dio vuelta con tres cabezazos de Valencia, dejó a Racing sin respuestas y se clasificó a las "semis" de la Copa Argentina

La paradoja es que Boca había empezado manejando más la pelota y durante buena parte del primer tiempo tuvo la iniciativa, pero Racing fue más peligroso cuando consiguió llevar el partido al terreno que más le convenía: la pelota parada y las transiciones. Y el gol olímpico de Gastón Lodico fue una muestra perfecta de eso porque la “Academia” encontró una acción inesperada y golpeó.