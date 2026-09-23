El Regional Federal entra en zona de definición

Resumen para apurados
- Seis clubes tucumanos disputan este domingo la penúltima fecha del Torneo Regional en Trancas, Ranchillos y Alderetes para definir su clasificación.
- Concepción FC lidera invicto con 10 puntos la Zona 1, mientras que en la Zona 2 Ateneo Parroquial y San Pablo buscan aprovechar la fecha libre de Experimental.
- Los resultados serán decisivos para perfilar a los clasificados a la fase eliminatoria antes de la última jornada del certamen de ascenso.
El domingo se disputará la quinta y penúltima fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, con tres partidos que pueden comenzar a definir el panorama de cara a la última jornada.
Por la zona 1, el líder e invicto Concepción FC, que suma 10 puntos, visitará a Deportivo Trancas, que acumula 4 unidades. El encuentro se disputará desde las 16, con el arbitraje de Maximiliano Leal, quien estará acompañado por Emanuel Monasterio y Flavia Vallejos.
A las 17, en Ranchillos, San Antonio, que tiene 3 puntos, recibirá a Central Norte, que reúne 4. El árbitro será Sebastián D’Arpino, mientras que sus asistentes serán Pablo Nicolás Pereyra y Walter Oscar Pérez.
Concepción FC llega a esta instancia en una posición privilegiada, ya que mantiene el invicto y encabeza las posiciones con 10 puntos. Detrás aparecen Deportivo Trancas y Central Norte, ambos con 4, mientras que San Antonio tiene 3, por lo que los dos partidos de la jornada tendrán incidencia directa en la definición del grupo.
En la zona 2, en tanto, Ateneo Parroquial, con 4 puntos, recibirá en Alderetes a San Pablo, que suma 3. El partido comenzará a las 16 y será dirigido por Axel Santillán, con Juan Sotelo y Jorge Luis Sosa como asistentes.
En esta zona quedará libre Experimental, que también acumula 4 puntos. Así, la quinta jornada será una oportunidad para que Ateneo Parroquial y San Pablo puedan acomodarse en la tabla antes de la última fecha, mientras Experimental observará los resultados desde afuera.
Con una jornada por disputar después de la del domingo, cada punto empieza a tener un peso decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del Regional Federal.