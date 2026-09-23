El Regional Federal entra en zona de definición

Concepción FC llega a esta instancia en una posición privilegiada, ya que mantiene el invicto y encabeza las posiciones con 10 puntos. Detrás aparecen Deportivo Trancas y Central Norte, ambos con 4, mientras que San Antonio tiene 3, por lo que los dos partidos de la jornada tendrán incidencia directa en la definición del grupo.