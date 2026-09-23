DeportesFútbol

El Regional Federal entra en zona de definición

Concepción FC buscará sostener su invicto y dar otro paso hacia la clasificación, mientras que Trancas, Central Norte, San Antonio, Ateneo Parroquial y San Pablo afrontarán partidos clave en la penúltima fecha de sus zonas.

El Regional Federal entra en zona de definición
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seis clubes tucumanos disputan este domingo la penúltima fecha del Torneo Regional en Trancas, Ranchillos y Alderetes para definir su clasificación.
  • Concepción FC lidera invicto con 10 puntos la Zona 1, mientras que en la Zona 2 Ateneo Parroquial y San Pablo buscan aprovechar la fecha libre de Experimental.
  • Los resultados serán decisivos para perfilar a los clasificados a la fase eliminatoria antes de la última jornada del certamen de ascenso.
Resumen generado con IA

El domingo se disputará la quinta y penúltima fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, con tres partidos que pueden comenzar a definir el panorama de cara a la última jornada.

Por la zona 1, el líder e invicto Concepción FC, que suma 10 puntos, visitará a Deportivo Trancas, que acumula 4 unidades. El encuentro se disputará desde las 16, con el arbitraje de Maximiliano Leal, quien estará acompañado por Emanuel Monasterio y Flavia Vallejos.

A las 17, en Ranchillos, San Antonio, que tiene 3 puntos, recibirá a Central Norte, que reúne 4. El árbitro será Sebastián D’Arpino, mientras que sus asistentes serán Pablo Nicolás Pereyra y Walter Oscar Pérez.

Concepción FC llega a esta instancia en una posición privilegiada, ya que mantiene el invicto y encabeza las posiciones con 10 puntos. Detrás aparecen Deportivo Trancas y Central Norte, ambos con 4, mientras que San Antonio tiene 3, por lo que los dos partidos de la jornada tendrán incidencia directa en la definición del grupo.

En la zona 2, en tanto, Ateneo Parroquial, con 4 puntos, recibirá en Alderetes a San Pablo, que suma 3. El partido comenzará a las 16 y será dirigido por Axel Santillán, con Juan Sotelo y Jorge Luis Sosa como asistentes.

En esta zona quedará libre Experimental, que también acumula 4 puntos. Así, la quinta jornada será una oportunidad para que Ateneo Parroquial y San Pablo puedan acomodarse en la tabla antes de la última fecha, mientras Experimental observará los resultados desde afuera.

Con una jornada por disputar después de la del domingo, cada punto empieza a tener un peso decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del Regional Federal.

Temas Club Atlético Central NorteConcepción Fútbol ClubSão Paulo Futebol ClubeSan AntonioTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país
3

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
4

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
5

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
La CD de San Martín se pronunció ante el mal momento futbolístico: del armado del plantel al futuro de Orfila

La CD de San Martín se pronunció ante el mal momento futbolístico: del armado del plantel al futuro de Orfila

Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Atlético Tucumán despedirá al Pulga Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Atlético Tucumán despedirá al "Pulga" Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

Comentarios