Salud mental e IA: ¿por qué algunas personas buscan apoyo en esta herramienta tecnológica?
Resumen para apurados
- Cristian Garay (UBA) advirtió en Tucumán sobre el riesgo de usar inteligencia artificial para reemplazar la terapia psicológica ante la falta de acceso a profesionales.
- Según la UBA, solo la mitad accede a terapia y un 7% prefiere la IA, grupo que presenta mayor vulnerabilidad, riesgo suicida, depresión y cuadros severos de ansiedad.
- Especialistas desaconsejan estas herramientas porque pueden validar conductas dañinas, por lo que instan a priorizar siempre la evaluación y atención profesional humana.
De quienes creen que necesitan tratamiento psicológico, solo la mitad puede acceder a uno por falta de dinero o de accesibilidad. En ese contexto, se profundiza el uso de la inteligencia artificial (IA) como espacio de consulta y acompañamiento emocional. Sin embargo, su utilización frente a problemas de salud mental plantea interrogantes sobre los riesgos de reemplazar la atención profesional por una conversación con una herramienta tecnológica.
Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 92,63% de las personas consultadas preferiría hablar con un profesional humano de salud mental antes que contactar a una IA.
En cambio, el 7,37% de la muestra manifestó que preferiría hablar con una IA antes que con un profesional humano de salud mental. Según el estudio, esas personas presentan mayores niveles de sufrimiento psicológico en todas las escalas evaluadas: riesgo suicida, ansiedad, depresión y severidad general.
La advertencia de un especialista de la UBA
Cristian Javier Garay, doctor en Psicología, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UBA, advirtió del peligro del uso de la inteligencia artificial como sustituto del profesional ante problemas de salud mental.
“Está muy desaconsejado; la IA no está hecha para ese fin; tiende a ser complaciente, y puede validar conductas problemáticas y llevarnos a tomar malas decisiones”, dijo en “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LG Play.
El especialista también señaló que existen antecedentes que generan preocupación en torno al uso de estas herramientas en situaciones de extrema vulnerabilidad. “Hay casos documentados de que impulsaron al suicidio, con juicios contra plataformas”, afirmó.
Ante este escenario, Garay aconsejó establecer siempre contacto con un profesional humano, “que brinde una evaluación y una asistencia en un sentido profesional”.