Salud mental e IA: ¿por qué algunas personas buscan apoyo en esta herramienta tecnológica?

De quienes creen que necesitan tratamiento psicológico, solo la mitad puede acceder a uno por falta de dinero o de accesibilidad. En ese contexto, se profundiza el uso de la inteligencia artificial (IA) como espacio de consulta y acompañamiento emocional. Sin embargo, su utilización frente a problemas de salud mental plantea interrogantes sobre los riesgos de reemplazar la atención profesional por una conversación con una herramienta tecnológica.