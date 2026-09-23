Atlético Tucumán despedirá al "Pulga" Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

La despedida coincidirá con la víspera del aniversario del club. Esa cercanía le da un marco particular al encuentro: los hinchas podrán reunirse en el José Fierro para homenajear a Rodríguez y, al mismo tiempo, acompañar a Atlético en una fecha importante para su historia. En su invitación, la institución destacó los goles, el talento y las alegrías que vinculan al futbolista con la camiseta del Decano.