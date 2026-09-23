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Atlético Tucumán despedirá al "Pulga" Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

El homenaje será este sábado 26, a horas del 124° aniversario del club. Las entradas ya están a la venta y cuestan entre $10.000 y $20.000.

FIESTA. El Pulga ultima los detalles de su partido homenaje en el Monumental.
FIESTA. El "Pulga" ultima los detalles de su partido homenaje en el Monumental.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán despedirá a Luis Miguel "Pulga" Rodríguez este sábado 26 en el Monumental José Fierro, en un partido homenaje por su histórica trayectoria en el club.
  • Las entradas cuestan entre $10.000 y $20.000. El evento, denominado "El último baile", coincidirá con la víspera de la celebración del 124° aniversario de la institución.
  • El tributo consagrará el legado del máximo ídolo moderno del Decano y marcará el cierre definitivo de su ciclo deportivo con los hinchas en su propio estadio.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán se prepara para la despedida de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. El encuentro será este sábado 26 de septiembre, desde las 20, en el estadio Monumental José Fierro. El club lo presentó como una noche para reunir al futbolista con los hinchas y celebrar su historia con la camiseta celeste y blanca.

“La despedida a la altura de una leyenda”, expresó Atlético en la convocatoria. La institución definió a Rodríguez como el jugador más importante de su historia y uno de los grandes símbolos de su camiseta. El homenaje tendrá como escenario el Monumental, donde el "Pulga" volverá a encontrarse con la gente del Decano.

El anuncio lleva por nombre “El último baile del Pulga”. Atlético adelantó que será “mucho más que un partido”, aunque no informó todavía quiénes participarán ni cómo se desarrollará la jornada. Por ahora, los datos confirmados son la fecha, el horario, el lugar y las condiciones de venta de las entradas.

La despedida coincidirá con la víspera del aniversario del club. Esa cercanía le da un marco particular al encuentro: los hinchas podrán reunirse en el José Fierro para homenajear a Rodríguez y, al mismo tiempo, acompañar a Atlético en una fecha importante para su historia. En su invitación, la institución destacó los goles, el talento y las alegrías que vinculan al futbolista con la camiseta del Decano.

Entradas para la despedida del Pulga Rodríguez

Las entradas ya están a la venta. La popular cuesta $10.000 y la platea, $20.000. Según informó Atlético, se pueden comprar en la Oficina de Socios ubicada en el estadio José Fierro.

La atención será miércoles y viernes, de 10 a 20. El sábado, día del encuentro, la boletería funcionará de 10 a 13. 

Así, el Monumental se prepara para recibir una noche centrada en el vínculo entre Rodríguez y Atlético. A la espera de que se conozcan más detalles sobre el partido, el club ya puso fecha al encuentro que les permitirá a los hinchas despedir al Pulga en su casa.

Temas Luis Miguel "Pulguita" RodríguezAtlético Tucumán
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