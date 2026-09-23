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Flores y colores en la peatonal: ¿qué te parece el nuevo rincón primaveral?

La intervención, instalada por la Municipalidad frente al Nuevo Mercado del Norte, llama la atención de quienes recorren el centro. Video.

captura de video
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Hace 2 Hs

La llegada de la primavera cambió la postal de un sector del centro. En la peatonal de calle Mendoza, frente al Nuevo Mercado del Norte, un rincón decorado con flores y colores llama la atención de quienes pasan por el lugar.

La intervención, realizada por la Municipalidad capitalina, tiene como protagonista un arco floral en tonos rosados y amarillos, que aporta color a uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Durante las primeras horas, varios transeúntes se detuvieron para observar la propuesta y aprovecharon el espacio para sacarse fotos.

El rincón fue instalado como parte de las intervenciones por la llegada de la nueva estación y ya forma parte de la postal cotidiana de la peatonal.

Ahora, la pregunta queda para quienes pasan por allí: ¿qué te parece cómo quedó el nuevo rincón primaveral?

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