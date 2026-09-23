La poderosa oración del Padre Pío: cómo rezarla para pedir su protección

Este miércoles 23 de septiembre de 2025, la Iglesia católica conmemora a San Pío de Pietrelcina, más conocido como el Padre Pío, una figura emblemática de la espiritualidad y devoción católica. La celebración de los santos permite acercarnos a la vida de quienes consagraron su existencia a Dios y al servicio de los demás, y el Padre Pío es un ejemplo vivo de fe, sacrificio y guía espiritual.