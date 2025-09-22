¿Qué santos se recuerdan este 23 de septiembre?

En 1918, mientras rezaba, recibió los estigmas de la Pasión de Cristo, marcas en su cuerpo semejantes a las llagas de Jesús crucificado. Este fenómeno, acompañado de testimonios de curaciones y milagros, hizo que su figura generara tanto fervor como escepticismo. Durante décadas, miles de peregrinos viajaron al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte en 1968. Fue canonizado en 2002 por San Juan Pablo II.