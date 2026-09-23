Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Boca ya tiene todo confirmado para su próximo partido en la Copa Argentina. Luego de que la AFA rechazara el reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del duelo de octavos de final, quedó definido que Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final. El encuentro se jugará el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito.