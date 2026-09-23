Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Resumen para apurados
- Boca enfrentará a Racing por cuartos de Copa Argentina el 27 de septiembre en Rosario, luego de que AFA confirmara su pase tras rechazar la queja de Vélez.
- Vélez denunció la inclusión de seis extranjeros tras caer por penales ante Boca, pero el Tribunal de Disciplina desestimó la protesta y solo impuso una multa económica.
- El ganador del clásico avanzará a semifinales del certamen, cuyo cuadro se completará el 1 de octubre con el duelo entre Platense y Estudiantes.
Boca ya tiene todo confirmado para su próximo partido en la Copa Argentina. Luego de que la AFA rechazara el reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del duelo de octavos de final, quedó definido que Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final. El encuentro se jugará el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito.
La resolución del Tribunal de Disciplina permitió que Boca mantuviera la clasificación que había conseguido en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había empatado 0-0 ante Vélez y avanzó después de imponerse 4-3 en la definición por penales. El reclamo del conjunto de Liniers apuntaba a la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial.
La AFA rechazó el pedido de Vélez y, además, le aplicó una sanción económica a Boca. De esta manera, el “Xeneize” continuará su camino en una competencia que ahora lo enfrentará con Racing, en un cruce que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.
El duelo tendrá como escenario al estadio de Rosario Central. La elección del Gigante de Arroyito quedó confirmada junto con el horario del partido y permitirá que Boca y Racing se enfrenten en cancha neutral. Será un encuentro de eliminación directa, por lo que el ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina.
Así quedó el tramo decisivo de la Copa Argentina
El otro partido que completará los cuartos de final también ya tiene programación. Platense y Estudiantes se enfrentarán el jueves 1 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Ese encuentro definirá al último semifinalista del torneo.
Con Boca-Racing confirmado, la Copa Argentina ya tiene encaminado su tramo decisivo. El “Xeneize” llegará a Rosario después de dejar atrás la incertidumbre generada por el reclamo de Vélez y ahora pondrá toda su atención en el partido. El domingo 27, desde las 17, buscará avanzar entre los cuatro mejores del certamen.