Tragedia en Mendoza: murió una joven de 18 años atropellada durante una picada

El episodio ocurrió alrededor de las 17:05, en el circuito de carreras ubicado en el departamento de Lavalle. Durante el torneo, poco después de que los dos vehículos que competían salieran de la línea de partida, un Chevrolet 400 que participaba perdió el control e impactó contra la zona de contención y las gradas, donde estaban los espectadores.