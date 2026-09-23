LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo
4

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
5

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Ranking notas premium
Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
1

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
3

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
5

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Más Noticias
Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

La pandemia tras la pandemia: el golpe en la salud mental de los jóvenes

La pandemia tras la pandemia: el golpe en la salud mental de los jóvenes

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Comentarios