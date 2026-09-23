LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
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