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Hoy, en "Panorama Tucumano": los incidentes en Graneros y la salud mental de los argentinos

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hace 18 Min

Los incidentes que se registraron el último fin de semana en Graneros y la salud mental de los argentinos serán los dos temas centrales de "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta nota es de acceso libre.
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