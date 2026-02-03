De Disney al espacio: Bridgit Mendler lidera una startup espacial de US$ 100 millones

Entre 2017 y 2024, se alejó por completo del mundo del espectáculo y obtuvo una maestría en el MIT, avanzó en un doctorado en el Media Lab y se graduó como abogada en Harvard, especializándose en derecho espacial. También trabajó en políticas satelitales para la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. y cofundó la Sociedad de Derecho Espacial de Harvard.