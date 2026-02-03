De Disney al espacio: Bridgit Mendler lidera una startup espacial de US$ 100 millones

A los 33 años, Bridgit Mendler ya protagonizó series de Disney, lanzó un disco de platino, obtuvo títulos en el MIT y Harvard y hoy lidera Northwood Space, una startup tecnológica que acaba de levantar US$ 100 millones y firmar un contrato de casi US$ 50 millones con la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Su objetivo: transformar la infraestructura que conecta los satélites con la Tierra.
La empresa, valuada entre US$ 500 y US$ 800 millones, busca resolver un problema invisible pero clave del sector espacial: mientras miles de satélites orbitan el planeta, las estaciones terrestres que reciben sus datos siguen funcionando con tecnología pensada en los años 60. Northwood desarrolla antenas de última generación capaces de desplegarse en semanas y acelerar el flujo de información entre el espacio y la Tierra.
El último salto financiero llegó el 27 de enero, cuando la startup cerró una Serie B de US$ 100 millones, liderada por fondos como Andreessen Horowitz, y aseguró un contrato millonario con el gobierno estadounidense para modernizar su red satelital.
De Disney Channel al espacio exterior
Antes de convertirse en CEO, Mendler fue una de las caras más reconocidas de Disney Channel. Protagonizó ¡Buena suerte, Charlie! durante cuatro temporadas, participó en Los hechiceros de Waverly Place y encabezó la película Lemonade Mouth. En paralelo, lanzó su carrera musical: su sencillo “Ready or Not” alcanzó disco de platino y su álbum debut vendió más de 200.000 copias.
Pero mientras su imagen pública estaba ligada al entretenimiento, Mendler ya pensaba en otro camino. Criada en un hogar atravesado por la ingeniería y el diseño, decidió dar un giro radical. En 2017 visitó el MIT casi por casualidad y terminó ingresando al Media Lab, donde comenzó una formación académica poco convencional.
Entre 2017 y 2024, se alejó por completo del mundo del espectáculo y obtuvo una maestría en el MIT, avanzó en un doctorado en el Media Lab y se graduó como abogada en Harvard, especializándose en derecho espacial. También trabajó en políticas satelitales para la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. y cofundó la Sociedad de Derecho Espacial de Harvard.
La idea de Northwood Space nació durante la pandemia. “Mientras otros hacían pan, nosotros armábamos antenas con piezas de ferretería”, contó Mendler a CNBC en 2024. Ese experimento inicial se convirtió en una empresa que hoy desarrolla infraestructura crítica para el futuro de las comunicaciones espaciales.
Más allá de los números, su historia condensa una lección potente para las nuevas generaciones: no hay un solo camino posible. “No soy la persona más inteligente de la sala, y eso no importa”, dijo en una entrevista reciente. “La curiosidad, la ambición y la constancia pueden llevarte mucho más lejos de lo que imaginás”.