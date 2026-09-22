Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

La práctica comenzó a las 9.30, primero con una sesión en el gimnasio. Mientras los futbolistas realizaban ese trabajo, los colaboradores de Orfila preparaban la cancha. Sobre el césped fueron apareciendo las pelotas, los elementos para las tareas y las barreras de fútbol con pecheras verdes. Cerca de las 10, los jugadores empezaron a salir por el pasillo que conecta el sector interno con el campo principal del predio. Darío Sand fue uno de los primeros en aparecer, acompañado por el entrenador de arqueros. Luego salieron, de a grupos, los demás integrantes del plantel y todos se reunieron en el centro de la cancha para escuchar las indicaciones.