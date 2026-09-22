Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán retomó los entrenamientos este martes en Cebil Redondo con tres altas médicas para revertir la derrota sufrida ante Atlético de Rafaela.
- El plantel se enfocó en trabajos tácticos tras caer 4 a 2, mientras García, Arfaras y Veliez volvieron a entrenar a la par y Juárez quedó descartado por llegar a diez amarillas.
- El equipo de Orfila visitará el domingo a Gimnasia de Jujuy con la urgencia de sumar para no alejarse de la zona de clasificación al Reducido a seis fechas del final.
La mañana de San Martín en Cebil Redondo tuvo un tono diferente al de otras jornadas. No hubo risas, bromas ni demasiados gestos de distensión. Después de la derrota 4 a 2 frente a Atlético de Rafaela, el plantel volvió a entrenarse en el complejo Natalio Mirkin con la obligación de reaccionar y con el partido del domingo frente a Gimnasia de Jujuy instalado en el horizonte. El segundo entrenamiento de la semana estuvo marcado por la seriedad, pero también por una noticia que puede darle alternativas a Alejandro Orfila: Matías “Caco” García, Luca Arfaras y Álvaro Veliez volvieron a trabajar a la par del grupo.
La práctica comenzó a las 9.30, primero con una sesión en el gimnasio. Mientras los futbolistas realizaban ese trabajo, los colaboradores de Orfila preparaban la cancha. Sobre el césped fueron apareciendo las pelotas, los elementos para las tareas y las barreras de fútbol con pecheras verdes. Cerca de las 10, los jugadores empezaron a salir por el pasillo que conecta el sector interno con el campo principal del predio. Darío Sand fue uno de los primeros en aparecer, acompañado por el entrenador de arqueros. Luego salieron, de a grupos, los demás integrantes del plantel y todos se reunieron en el centro de la cancha para escuchar las indicaciones.
El contexto se hizo visible desde esos primeros minutos. San Martín viene de dejar escapar otra oportunidad en la pelea por el Reducido. El 3 a 0 sobre Agropecuario había permitido recuperar terreno, pero la caída en Rafaela volvió a frenar al equipo. Estuvo dos veces en ventaja y terminó perdiendo 4 a 2, un resultado que lo dejó a tres puntos de la zona de clasificación, cuando todavía quedan seis fechas. Por eso, la preparación para Jujuy comenzó con concentración y sin margen para distraerse.
Los trabajos se repartieron en distintos grupos. Por un lado, los futbolistas que no sumaron minutos o ingresaron desde el banco frente a Atlético de Rafaela realizaron fútbol reducido con pecheras blancas y de tono rosa. Allí estuvieron, entre otros, Diego Diellos, Leonardo Monroy, Víctor Salazar y Guillermo Rodríguez.
Mientras tanto, otros 14 jugadores fueron divididos en dos tandas para realizar trabajos de trote. La primera estuvo integrada por Milton Ríos, “Caco” García, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Veliez, Ezequiel Parnisari, Gabriel Carabajal y Santiago Briñone. En la segunda trabajaron Alan Cisnero, Alejandro Galván, Mauro Verón, Agustín Graneros, Arfaras y Bruno Cabrera.
“Caco” había sufrido una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo; Veliez, una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha; y Arfaras se encuentra en la última etapa de recuperación de una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Gonzalo Rodríguez, en tanto, trabajo en otro sector del campo de juego ya que continúa con la evolución de una lesión en el gemelo izquierdo.
Juárez también se entrenó con normalidad y formó parte de las tareas. No obstante, su ausencia en los próximos partidos se convirtió en un dolor de cabeza para Orfila: el mediocampista llegó a la décima tarjeta amarilla y deberá cumplir dos fechas de suspensión, por lo que Orfila tendrá que encontrar un reemplazante en el lateral derecho para visitar al “Lobo jujeño” y recibir a Gimnasia y Tiro de Salta.
Centros y definición
Después de los trotes, Sand se sumó al grupo de los que sumaron minutos en el Nuevo Monumental para realizar un trabajo específico con pelota. La acción comenzaba con Juárez, que abría para Parnisari; el central buscaba al extremo y desde allí llegaba el centro al área. Los delanteros esperaban dentro para intentar convertir ante el arquero. El ejercicio se repitió durante cuatro o cinco tandas, con indicaciones permanentes para ajustar los movimientos.
Terminada esa tarea, los 14 futbolistas se trasladaron hacia el sector donde se desarrollaba el reducido y se incorporaron al resto. Allí aumentó la intensidad y las voces del cuerpo técnico. “Dale”, “presioná ahí” y distintas correcciones acompañaron el ejercicio. La pelota circuló rápido, los jugadores fueron alternando posiciones y Orfila siguió de cerca cada movimiento.
Variantes para Orfila
La imagen de la mañana volvió a dejar esa sensación de seriedad que había aparecido desde el comienzo. San Martín sabe que necesita reaccionar y el entrenamiento del martes estuvo atravesado por esa obligación. El partido del domingo será a las 21 en el estadio 23 de Agosto y Orfila todavía tiene varios días para definir el “11” titular.
La principal noticia, por ahora, es física. García, Arfaras y Veliez volvieron a trabajar a la par del grupo y dieron un paso importante para intentar reaparecer. Su evolución durante la semana determinará si forman parte de la lista de convocados. En un plantel que necesita respuestas para recuperar terreno, recuperar futbolistas puede transformarse en una ayuda. El cuerpo técnico tendrá que decidir cuánto puede exigirles y si alguno está en condiciones de volver a sumar minutos.