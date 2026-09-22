Cartas de lectores: vándalos

Juro que no me resultó fácil escribir estas líneas por cuanto no sabía cómo expresar mí bronca y/o justificar la imagen que vi. Parada de colectivos en calle España y avenida Siria totalmente destruida por la mano del hombre, ese ser pensante y supuestamente racional. Una parada nueva, bonita, cómoda, ya se encuentra destruida. Ojalá se identifique a los dañinos y sean castigados como corresponde. Párrafo aparte la mugre y malezas de dicha vereda, pero ojo; la cartelería del Gobierno está totalmente limpita, ordenada y visible. Creo que el municipio debería exigir al propietario de dicha vereda urgente limpieza, sin importar si es una institución religiosa o no. Espero que estas líneas lleven a la reacción de quien corresponda y limpien dicha esquina.
Marcelo Maza
Constitución 1.600 - Tafí Viejo