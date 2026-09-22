OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: vándalos
Cartas de lectores: vándalos
Hace 3 Hs

Juro que no me resultó fácil escribir estas líneas por cuanto no sabía cómo expresar mí bronca y/o justificar la imagen que vi. Parada de colectivos en calle España y avenida Siria totalmente destruida por la mano del hombre, ese ser pensante y supuestamente racional. Una parada nueva, bonita, cómoda, ya se encuentra destruida. Ojalá se identifique a los dañinos y sean castigados como corresponde. Párrafo aparte la mugre y malezas de dicha vereda, pero ojo; la cartelería del Gobierno está totalmente limpita, ordenada y visible. Creo que el municipio debería exigir al propietario de dicha vereda urgente limpieza, sin importar si es una institución religiosa o no. Espero que estas líneas lleven a la reacción de quien corresponda y limpien dicha esquina.

Marcelo Maza                                                        

Constitución 1.600 - Tafí Viejo

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino
1

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección
2

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

3

El Niño y la urgencia de anticiparse

4

Cartas de lectores: los actores de la política

5

Cartas de lectores: el abismo invisible

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo
2

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
3

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe
4

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos
5

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos

Más Noticias
NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

Comentarios