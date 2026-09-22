OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: vallado en San Martín y Maipú
Hace 3 Hs

Le solicito al Gobernador su intermediación ante las autoridades de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, para que de una vez por todas se retire el vallado que está colocado en la intersección de las calles Maipú y San Martín de nuestra ciudad, donde funcionara la Dirección de Rentas de la Provincia, y que pasara a ser patrimonio de la Caja Popular cuando se hizo un cambio de activo por activo. Desde hace dos años los vecinos que transitan por dichas arterias lo hacen con el Jesús en la boca dado que por lo estrecho de la vereda tienen que bajar y transitar por la calle con el consiguiente peligro para su integridad. Hago notar que la vereda de calle San Martín tiene como obstáculos tres árboles y cuatro columnas de alumbrado que obligan a lo arriba señalado. Todo el mundo se pregunta cómo es posible o qué es lo que ocurre dentro de dicho local que fuera vallado; no se ven obreros trabajando ni movimiento alguno que indique que se está refaccionando el local; no cuenta con permiso de obra correspondiente, violando toda ordenanza municipal al respecto. Les cursé dos notas a las autoridades de la Caja; el diario LA GACETA me publicó dos cartas sobre el particular, sin resultado a la vista. Por ello le pido al Gobernador que tome cartas en el asunto y quede una vez por todas los vecinos de San Miguel de Tucumán podamos transitar con tranquilidad.

José Luis Avignone                                                          

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

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