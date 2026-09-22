Cartas de lectores: “Reproducir lo verde”

Sigo las notas que escribe en LA GACETA, el prestigioso biólogo tucumano Juan A. González. Yo, como socia de la Sociedad Amigos del Árbol, coincido totalmente con su propuesta en su carta de lectores de LA GACETA del 21 de septiembre. Pero a mí, persona de la tercera edad, amante de la escritura, me hubiera gustado que en vez de usar el término “farmear”, usara otro término que no sea extranjerizante. El idioma español es por demás rico y generoso en sinónimos y términos para definir algo. El título de su carta de lectores bien podría haber sido... “Reproducir lo verde”, más adaptado a nuestro acervo cultural.