El preocupante nivel de endeudamiento social

En Tucumán, este fenómeno adquiere una gravedad particular debido a las características estructurales de su economía. El salario medio local, condicionado por un mercado laboral donde la informalidad supera con holgura el promedio nacional y donde los ingresos formales dependen en gran medida del empleo público y las actividades primarias de temporada, deja a los hogares sin ningún tipo de colchón frente al costo de vida. Si a nivel país casi la mitad de los trabajadores agota sus ingresos antes de llegar al día 15 del mes, en la provincia esa barrera cronológica se quiebra incluso antes. Esa falta de margen empuja a un proceso de endeudamiento en capas. En el sector asalariado formal, el límite de la tarjeta de crédito se consume en las compras semanales de alimentos, y el pago mínimo mensual funciona como una trampa financiera de intereses. En los barrios populares y entre los cuentapropistas tucumanos, donde el sistema bancario ni siquiera llega, el vacío lo cubre el préstamo informal, las aplicaciones de dinero rápido o el fiado en el comercio de cercanía. El almacenero del Gran San Miguel de Tucumán o del interior productivo vuelve a asumir, con su propia espalda, el rol de financista de última instancia de una sociedad que trabaja pero no come con lo que gana. Esta realidad desarma el argumento que celebra la desaceleración del índice de precios como un objetivo cumplido en sí mismo. Para el bolsillo cotidiano, una inflación más baja sobre una base salarial destruida no representa alivio.