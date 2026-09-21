El Seven de Tafí confirmó la fecha de su edición 2027

Resumen para apurados
- La organización del Seven de Tafí del Valle confirmó que su 27ª edición se disputará el sábado 30 de enero de 2027 en la tradicional cancha de la Estancia El Churqui.
- Tras la coronación de Palau en la última entrega, los organizadores iniciaron los preparativos con amplia anticipación, aunque restan definir equipos y cronograma.
- El anuncio pone en marcha la cuenta regresiva para consolidar nuevamente a la villa turística como sede central del rugby de verano en el calendario regional.
El Seven de Tafí ya tiene marcada su fecha para 2027. La organización confirmó que la 27ª edición de la tradicional competencia de rugby se disputará el sábado 30 de enero y tendrá nuevamente como escenario la cancha de la Estancia El Churqui.
De esta manera, el certamen empieza a tomar forma con varios meses de anticipación. La confirmación representa el primer paso de la organización rumbo a una nueva edición de uno de los eventos que forma parte del calendario de verano del rugby.
“Ya estamos trabajando para que se viva otra gran fiesta”, anunciaron desde la organización al comunicar oficialmente la fecha elegida para el próximo año.
El escenario también está definido. La Estancia El Churqui volverá a recibir la actividad y será el punto de encuentro para la jornada del sábado 30 de enero.
Por el momento, la organización no dio a conocer mayores detalles respecto de la programación, los participantes ni las actividades que acompañarán a la competencia. Esos aspectos se conocerán a medida que se acerque la fecha.
Con la primera confirmación realizada, el Seven de Tafí 2027 ya comienza su cuenta regresiva. La cita será el 30 de enero, cuando la competencia celebre su edición número 27.