DeportesRugby

El Seven de Tafí confirmó la fecha de su edición 2027

La tradicional competencia de rugby volverá a disputarse en la Estancia El Churqui. La edición número 27 se jugará el sábado 30 de enero.

Palau fue el campeón de la última edición del Seven de Tafí del Valle.
Palau fue el campeón de la última edición del Seven de Tafí del Valle.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • La organización del Seven de Tafí del Valle confirmó que su 27ª edición se disputará el sábado 30 de enero de 2027 en la tradicional cancha de la Estancia El Churqui.
  • Tras la coronación de Palau en la última entrega, los organizadores iniciaron los preparativos con amplia anticipación, aunque restan definir equipos y cronograma.
  • El anuncio pone en marcha la cuenta regresiva para consolidar nuevamente a la villa turística como sede central del rugby de verano en el calendario regional.
Resumen generado con IA

El Seven de Tafí ya tiene marcada su fecha para 2027. La organización confirmó que la 27ª edición de la tradicional competencia de rugby se disputará el sábado 30 de enero y tendrá nuevamente como escenario la cancha de la Estancia El Churqui.

De esta manera, el certamen empieza a tomar forma con varios meses de anticipación. La confirmación representa el primer paso de la organización rumbo a una nueva edición de uno de los eventos que forma parte del calendario de verano del rugby.

“Ya estamos trabajando para que se viva otra gran fiesta”, anunciaron desde la organización al comunicar oficialmente la fecha elegida para el próximo año.

El escenario también está definido. La Estancia El Churqui volverá a recibir la actividad y será el punto de encuentro para la jornada del sábado 30 de enero.

Por el momento, la organización no dio a conocer mayores detalles respecto de la programación, los participantes ni las actividades que acompañarán a la competencia. Esos aspectos se conocerán a medida que se acerque la fecha.

Con la primera confirmación realizada, el Seven de Tafí 2027 ya comienza su cuenta regresiva. La cita será el 30 de enero, cuando la competencia celebre su edición número 27.

Temas Tafí del ValleSeven Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
2

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
3

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
5

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
3

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
4

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
5

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Más Noticias
Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Comentarios