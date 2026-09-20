¡Tucumán campeón y de primera! Las "Naranjitas" se consagraron en el Campeonato Argentino de Ascenso
Con una campaña perfecta, el seleccionado femenino de Tucumán se consagró de manera invicta del certamen de selecciones femeninas sub-19. En la gran final, el conjunto tucumano superó por 4-2 a Mar del Plata.
Resumen para apurados
- El seleccionado sub-19 de hockey de Tucumán se consagró campeón invicto en Monte Hermoso este domingo tras vencer 4-2 a Mar del Plata en la final del Argentino de Ascenso.
- Las "Naranjitas" completaron una fase de grupos perfecta ante Neuquén, Bahía Blanca y Santiago del Estero, y luego superaron 3-0 a Entre Ríos en el cruce clasificatorio.
- Con este título, el conjunto tucumano aseguró su regreso a la máxima categoría del hockey nacional y disputará el Campeonato Argentino "A" durante la próxima temporada.
El seleccionado femenino sub 19 de la Asociación Tucumana de Hockey realizó un torneo sin fisuras en Monte Hermoso. En la fase de grupos (Zona B), las tucumanas debutaron el jueves con una victoria 2-1 sobre Neuquén. El viernes completaron la fase clasificatoria ganando dos encuentros de alta exigencia: 2-1 frente al anfitrión, Bahía Blanca, y un ajustado 4-3 ante Santiago del Estero. Así, finalizaron primeras en la tabla con puntaje perfecto (9 unidades en 3 partidos).
El sábado, en el cruce por el ascenso frente a Entre Ríos, Tucumán se impuso por 3-0 y selló el pasaje al Argentino "A" de la próxima temporada. Ya en la gran final, este domingo frente a Mar del Plata, las "Naranjitas" ganaron 4-2 y se quedaron con el primer puesto.
La consagración tuvo también distinciones individuales: Sofía Melchiori Núñez fue elegida por la organización como la Mejor Jugadora de la Final, mientras que en la tabla de goleadoras del certamen, la atacante tucumana Julieta Nadra se ubicó entre las máximas artilleras con 5 tantos.
El plantel campeón estuvo integrado por las arqueras Delfina Lazcano y Lucía Galindez; las defensoras Julieta Nadra, Catalina Bravo, Agustina García Galo y Camila Duhart; las volantes Catalina Vallejo, Ana Suárez, Sofía Luna, Renata Brandan, Lucía Albornoz, Serafina Frías Silva, Olivia Suklje y Valentina Valenzuela; y las delanteras Sofía Melchiori, Victoria Fagalde, Isabella Belluscio, Rosario Rebora, Valentina Zar y Julieta Vigo, todas bajo la conducción del cuerpo técnico integrado por Agustín Décima y Santiago Vargas.