¡Tucumán campeón y de primera! Las "Naranjitas" se consagraron en el Campeonato Argentino de Ascenso

El plantel campeón estuvo integrado por las arqueras Delfina Lazcano y Lucía Galindez; las defensoras Julieta Nadra, Catalina Bravo, Agustina García Galo y Camila Duhart; las volantes Catalina Vallejo, Ana Suárez, Sofía Luna, Renata Brandan, Lucía Albornoz, Serafina Frías Silva, Olivia Suklje y Valentina Valenzuela; y las delanteras Sofía Melchiori, Victoria Fagalde, Isabella Belluscio, Rosario Rebora, Valentina Zar y Julieta Vigo, todas bajo la conducción del cuerpo técnico integrado por Agustín Décima y Santiago Vargas.