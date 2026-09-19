Ángel de Brito reveló un nuevo dato sobre la salud de Mirtha Legrand: "Encontraron la bacteria"

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo luego de que la conductora fuera internada de urgencia el viernes. A sus 99 años, la diva permanece bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe atención tras una recaída en su cuadro respiratorio.
En las últimas horas, Ángel de Brito brindó una nueva información sobre el estado de salud de la conductora y señaló que presentó una leve mejoría.
“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, publicó el periodista en X, según consignó la cuenta El Ejército de LAM.
Angel cuenta sobre Mirtha pic.twitter.com/6UH4pZzkrO— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 19, 2026
Preocupación por Mirtha Legrand
Hasta el momento, el sanatorio no emitió un nuevo parte médico que confirme oficialmente los detalles difundidos por De Brito. El último comunicado de la institución había señalado que la conductora presentaba un cuadro compatible con una neumopatía y que permanecería internada para completar los estudios y el tratamiento.
El próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no surjan cambios en su estado de salud.