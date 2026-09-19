EspectáculosFamosos

Ángel de Brito reveló un nuevo dato sobre la salud de Mirtha Legrand: "Encontraron la bacteria"

La conductora continúa bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei.

MIRTHA LEGRAND. La conductora de 99 años ingresó nuevamente al sanatorio Mater Dei, cinco días después de haber recibido el alta.
MIRTHA LEGRAND. La conductora de 99 años ingresó nuevamente al sanatorio Mater Dei, cinco días después de haber recibido el alta.
Hace 11 Min

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo luego de que la conductora fuera internada de urgencia el viernes. A sus 99 años, la diva permanece bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe atención tras una recaída en su cuadro respiratorio.

En las últimas horas, Ángel de Brito brindó una nueva información sobre el estado de salud de la conductora y señaló que presentó una leve mejoría. 

“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, publicó el periodista en X, según consignó la cuenta El Ejército de LAM. 

La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

Preocupación por Mirtha Legrand 

Hasta el momento, el sanatorio no emitió un nuevo parte médico que confirme oficialmente los detalles difundidos por De Brito. El último comunicado de la institución había señalado que la conductora presentaba un cuadro compatible con una neumopatía y que permanecería internada para completar los estudios y el tratamiento.

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

El próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no surjan cambios en su estado de salud.

Temas Mirtha LegrandÁngel de Brito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Lo más popular
Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio
1

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años
2

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
3

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación
4

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Monstruos
5

Monstruos

Ranking notas premium
Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
1

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
2

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”
3

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
4

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Monstruos
5

Monstruos

Más Noticias
La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Comentarios