"Párense de manos": cuándo es y quiénes estarán en la pelea del año

- Además, el jugador profesional de CS GO, Luken, quien debió ausentarse de la edición 2023 por una lesión, vuelve para medirse contra Angelo Valdes, conocido como Will, en el primer combate internacional de la noche. Will es un personaje polémico en redes por sus comentarios sobre fútbol y Lionel Messi, lo que añade un toque de rivalidad extra a la velada.