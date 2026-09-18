La aprobación de Keiko Fujimori cayó 18 puntos en un mes: el 52% dice que su gobierno es “más de lo mismo”
La imagen positiva de la presidenta de Perú pasó del 60% al 42% entre agosto y septiembre, según una encuesta de Datum. Otro sondeo, del Instituto de Estudios Peruanos, ubicó la aprobación en 37% y la desaprobación en 49%.
Resumen para apurados
- En septiembre, la aprobación de Keiko Fujimori en Perú cayó al 42% tras su primer mes de mandato, golpeada por la persistente inseguridad y dudas sobre su gestión.
- Fujimori asumió el 28 de julio tras tres derrotas previas. Su inicio enfrentó trabas legislativas y un crimen de alto impacto que contradijo sus promesas electorales de campaña.
- El rápido desgaste complica la gobernabilidad en un país que tuvo nueve presidentes en una década, amenazando con profundizar la inestabilidad política y el descontento social.
A poco más de un mes de haber asumido la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori enfrenta una fuerte caída en su nivel de respaldo. Una encuesta de Datum Internacional para América Televisión mostró que la aprobación de la mandataria pasó del 60% en agosto al 42% en septiembre, una baja de 18 puntos porcentuales. En el mismo período, la desaprobación aumentó del 24% al 44%.
Otro estudio, realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y difundido por Radio Programas del Perú (RPP), presentó cifras todavía más desfavorables: 37% de aprobación y 49% de desaprobación. La medición fue realizada entre el 4 y el 10 de septiembre sobre 1.202 entrevistados de todo el país y tuvo un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.
Según el sondeo del IEP, el 52% de los consultados considera que el gobierno de Fujimori representa “más de lo mismo”, mientras que el 33% entiende que supone un cambio. La encuesta también reflejó dudas sobre la preparación de la presidenta para conducir el país: el 47% afirmó que está poco o nada preparada para gobernar, frente a un 18% que sostuvo que está muy preparada.
Un comienzo marcado por la seguridad y la economía
Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, llegó a la Presidencia en su cuarto intento, después de haber perdido las tres elecciones presidenciales anteriores.
En los últimos comicios se impuso por un estrecho margen al candidato de izquierda Roberto Sánchez, con la promesa de reforzar la seguridad frente al avance del crimen organizado.
Tras asumir el poder el 28 de julio, la presidenta concentró sus primeros momentos de gestión en los trabajos de prevención vinculados con servicios e infraestructura frente al fenómeno meteorológico de El Niño, que amenaza con provocar fuertes lluvias hasta fin de año.
También presentó pedidos de facultades legislativas en materia de seguridad y economía. La iniciativa generó resistencia entre sectores opositores del Congreso.
La cuestión de la seguridad adquirió además un peso particular en la evaluación de los primeros días de gobierno. La jefa del área de Estudios de Opinión del IEP, Patricia Zárate, señaló que un reciente secuestro de un empresario minero en Trujillo, que terminó con el asesinato de sus cuatro acompañantes, pudo haber impactado en la percepción ciudadana, especialmente porque Fujimori había prometido durante la campaña combatir el crimen organizado desde el comienzo de su gestión.
Un país marcado por la inestabilidad política
La percepción de que el nuevo gobierno representa “más de lo mismo” se da en un país atravesado por una prolongada crisis política.
Perú tuvo nueve presidentes en los últimos diez años, en un período marcado por destituciones, renuncias, enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y una fuerte fragmentación partidaria.
Esa inestabilidad también alimentó la desconfianza de los ciudadanos hacia los mandatarios y convirtió la gobernabilidad en uno de los principales desafíos para la nueva administración.
Las mediciones de septiembre muestran, en ese contexto, un deterioro del respaldo a Fujimori en las primeras semanas de su gestión. En la encuesta de Datum, la desaprobación ya supera en dos puntos porcentuales a la aprobación.