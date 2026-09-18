La aprobación de Keiko Fujimori cayó 18 puntos en un mes: el 52% dice que su gobierno es “más de lo mismo”

Según el sondeo del IEP, el 52% de los consultados considera que el gobierno de Fujimori representa “más de lo mismo”, mientras que el 33% entiende que supone un cambio. La encuesta también reflejó dudas sobre la preparación de la presidenta para conducir el país: el 47% afirmó que está poco o nada preparada para gobernar, frente a un 18% que sostuvo que está muy preparada.