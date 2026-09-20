La falta de vitaminas y hormonas que produce naturalmente el cuerpo tiene un aliado

- Vitamina D (la "vitamina del sol"): Es muy famosa porque es fundamental para la absorción del calcio, la salud de los huesos y la regulación del sistema inmune. Como se sintetiza principalmente al exponer la piel a la luz solar, el estilo de vida en interiores ha provocado que sea una de las deficiencias más comunes a nivel mundial. En la dieta se encuentra en alimentos como pescados grasos (salmón, atún), yema de huevo, hongos y alimentos fortificados (como leches y cereales).