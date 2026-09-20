Nuevos valores de déficit de hierro permitirán evitar la anemia

La ferritina es una proteína que almacena hierro y su medición en sangre permite estimar las reservas disponibles en el organismo. Hasta ahora, los valores de referencia utilizados para identificar una deficiencia variaron entre centros de salud y poblaciones, lo que podía dificultar el diagnóstico temprano y no llegar hasta la anemia. Las nuevas guías proponen límites más altos en varios grupos. Esto implica que algunas personas cuyos resultados antes podían considerarse dentro de parámetros aceptables ahora podrían cumplir criterios de deficiencia de hierro, en especial si estaban cerca de los cortes previos.