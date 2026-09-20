Nuevos valores de déficit de hierro permitirán evitar la anemia

Resumen para apurados
- La Sociedad Americana de Hematología actualizó a nivel global los umbrales de ferritina para detectar a tiempo el déficit de hierro y prevenir la aparición de anemia.
- La falta de consenso generaba diagnósticos tardíos mientras los pacientes sufrían fatiga. Las nuevas pautas fijan límites más altos según edad, embarazo o inflamación.
- El nuevo estándar busca homogeneizar la práctica médica y beneficiar a una de cada tres personas en el mundo que padecen esta deficiencia antes de que derive en anemia grave.
La ferritina es una proteína que almacena hierro y su medición en sangre permite estimar las reservas disponibles en el organismo. Hasta ahora, los valores de referencia utilizados para identificar una deficiencia variaron entre centros de salud y poblaciones, lo que podía dificultar el diagnóstico temprano y no llegar hasta la anemia. Las nuevas guías proponen límites más altos en varios grupos. Esto implica que algunas personas cuyos resultados antes podían considerarse dentro de parámetros aceptables ahora podrían cumplir criterios de deficiencia de hierro, en especial si estaban cerca de los cortes previos.
La Sociedad Americana de Hematología (ASH) publicó nuevas recomendaciones para diagnosticar. El cambio apunta a reconocer el problema antes, incluso cuando aún no se desarrolló anemia, y contempla diferencias según la edad, el embarazo, el sangrado menstrual o la presencia de inflamación.
Las recomendaciones establecen los siguientes umbrales de ferritina:
- En niños de 9 meses a 4 años, se considera deficiencia una ferritina de 20 ng/mL (nanogramos por mililitro) o menos.
- En adultos, personas menstruantes y embarazadas, el valor de referencia es de 30 ng/mL o menos.
- En grupos de mayor riesgo, entre ellos quienes presentan sangrado menstrual abundante y embarazadas con anemia, el umbral llega a 50 ng/mL o menos.
- En adultos con inflamación asociada a cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones, entre otras condiciones, se plantea deficiencia con una ferritina inferior a 100 ng/mL o una saturación de transferrina inferior al 20%.
Al detalle
La revista científica Blood Advances, tras una revisión de estudios disponibles hasta julio de 2025, publicó la investigación realizada por el panel multidisciplinario de la ASH. “La deficiencia de hierro y la anemia ferropénica se encuentran entre las afecciones médicas más comunes, pero a la vez más desatendidas a nivel mundial”, sostuvo Robert S. Negrin, presidente de la ASH. Según la entidad, muchas personas atraviesan meses o años con fatiga, debilidad, mareos o problemas de concentración antes de recibir un diagnóstico.
El hierro es necesario para producir hemoglobina, la molécula de los glóbulos rojos que lleva oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Cuando las reservas disminuyen, puede haber falta de hierro sin que todavía se alteren los valores de hemoglobina ni se cumplan criterios de anemia.
Por eso, las nuevas recomendaciones ponen el foco en la deficiencia de hierro independientemente de la presencia de anemia. Si el déficit avanza sin diagnóstico ni tratamiento de su causa, puede derivar en anemia ferropénica, que reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.
En el mundo
La ASH estimó que la deficiencia de hierro afecta a una de cada tres personas en el mundo. La entidad también indicó que muchos cuadros pasan inadvertidos en poblaciones de riesgo debido a la falta de criterios homogéneos y a las limitaciones de las pruebas de detección.
"Estos umbrales actualizados de ferritina ofrecen una guía clara en un área donde no existía consenso”, afirmó Jacquelyn M. Powers, presidenta del comité que elaboró las directrices y jefa de hematología del Texas Children’s Hospital, en Estados Unidos.