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Las Yaguaretés tuvieron un debut arrollador en los Juegos Suramericanos: 46-0 ante Perú

El seleccionado argentino comenzó su participación con una contundente victoria y tuvo protagonismo tucumano: Candela Delgado y Abril Romero apoyaron dos tries cada una. Este viernes volverá a jugar frente a Chile.

Las Yaguaretés empezaron los Juegos Suramericanos a pura potencia.
Las Yaguaretés empezaron los Juegos Suramericanos a pura potencia.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Las Yaguaretés, la selección argentina de rugby seven, debutaron este viernes con una victoria 46-0 ante Perú en su presentación en los Juegos Suramericanos.
  • Argentina dominó con un 24-0 inicial y selló la goleada gracias a los dobletes de las tucumanas Candela Delgado y Abril Romero, manteniendo el ingoal invicto durante todo el duelo.
  • El triunfo perfila al equipo como candidato al podio antes de medirse hoy ante Chile. La fase continuará el fin de semana frente a Paraguay, Colombia y Uruguay por la definición.
Resumen generado con IA

Las Yaguaretés tuvieron un estreno contundente en los Juegos Suramericanos. El seleccionado argentino femenino de rugby seven derrotó 46-0 a Perú en su primera presentación y comenzó el certamen con una actuación en la que prácticamente sentenció el partido durante la primera mitad.

Argentina salió con intensidad y rápidamente consiguió establecer diferencias. El primer tiempo terminó 24-0 gracias a los tries de Sofía González, Candela Delgado, Abril Romero y Paula Paulino.

El protagonismo tucumano apareció desde el comienzo. Delgado y Romero fueron titulares y consiguieron apoyar durante una primera parte en la que Las Yaguaretés dominaron completamente el desarrollo.

Delgado y Romero completaron sus dobletes

La superioridad argentina continuó durante el complemento. Lejos de disminuir la intensidad pese a la amplia diferencia, Las Yaguaretés siguieron atacando y encontraron nuevos espacios para ampliar el resultado.

Brisa Borda y Cristal Escalante se sumaron a las anotadoras, mientras que Romero y Delgado volvieron a apoyar para completar sus respectivos dobletes. Así, las dos tucumanas terminaron el debut con dos tries cada una y fueron protagonistas directas del 46-0.

Las Yaguaretés comenzaron el encuentro con Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Yamila González, Abril Romero, Mariel Velay, Paula Paulino y Sofía González. Durante el partido ingresaron Antonela Reding, María Taladrid, Brisa Borda, Cristal Escalante y Talía Rodich.

Cuándo vuelven a jugar Las Yaguaretés

La actividad argentina continuará este mismo viernes. Desde las 18.32, Las Yaguaretés enfrentarán a Chile en su segunda presentación en los Juegos Suramericanos.

El sábado tendrán otros dos compromisos: desde las 15.50 jugarán frente a Paraguay y, a partir de las 18.32, se medirán con Colombia. Finalmente, el domingo cerrarán su participación ante Uruguay desde las 15.14.

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