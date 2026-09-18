El líder del Regional del NOA desafía al campeón del Torneo del Interior B: Cardenales recibe a Natación

Resumen para apurados
- Cardenales recibirá este sábado a Natación y Gimnasia en Tucumán por la quinta fecha del Regional del NOA, en un duelo clave entre el líder invicto y el reciente campeón nacional.
- El local lidera con puntaje ideal tras vencer a Lince, mientras que el conjunto "blanco" llega con 13 unidades y tras consagrarse campeón del Torneo del Interior B ante Lawn Tennis.
- Separados por solo tres puntos, el resultado definirá la cima del torneo y marcará el rumbo de la fase regular, presionados de cerca por los escoltas Huirapuca y Los Tarcos.
El Regional del NOA volverá a escena con una quinta fecha que tendrá varios partidos atractivos, aunque uno sobresale por presente, posiciones y contexto. Mañana, desde las 13.30, Cardenales recibirá a Natación y Gimnasia en un duelo que enfrentará al líder invicto contra el flamante campeón del Torneo del Interior B.
Cardenales atraviesa un comienzo prácticamente perfecto. Ganó sus cuatro partidos y suma 16 puntos, dos más que Huirapuca y tres por encima de Los Tarcos y Natación. Es, además, el único equipo que todavía no perdió en el certamen.
Su última presentación fue otra muestra del momento que atraviesa. En un clásico cargado de emociones derrotó 43-40 a Lince y sostuvo su lugar en lo más alto. Cipriano Cerrutti fue determinante: aportó 33 de los 43 puntos de los “Purpurados”, incluidos dos tries.
Pero enfrente aparecerá un rival que también llega en un momento especial. Natación afrontará su primera presentación después de una jornada que ya quedó marcada en la historia del club. El sábado pasado derrotó 23-15 a Lawn Tennis en La Caldera del Parque y se consagró campeón del Torneo del Interior B. Fue el primer título nacional del “Blanco”, que coronó una campaña histórica y apenas una semana después deberá cambiar el chip para volver a concentrarse en el Regional.
Su presente en el torneo local también alimenta las expectativas. Natación suma 13 puntos y en la fecha anterior protagonizó una remontada memorable justamente contra Lawn Tennis. Perdía 24-3, reaccionó durante el complemento y terminó imponiéndose 31-27.
Así, el cruce pondrá frente a frente a dos equipos fortalecidos por caminos diferentes. Cardenales buscará sostener su invicto y defender la cima; Natación intentará trasladar al Regional el envión que significó la conquista nacional. Apenas tres puntos los separan, por lo que el resultado puede generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.
El resto de una fecha con partidos importantes
La actividad continuará desde las 15.30. En Marcos Paz, Tucumán Rugby recibirá a Universitario de Salta con la necesidad de levantarse después del golpe sufrido el fin de semana pasado. El “Verdinegro” quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo del Interior A tras perder 21-18 contra Duendes de Rosario.
El equipo tucumano se fue al descanso 21-6 abajo, pero reaccionó bajo la lluvia durante el complemento y quedó a solamente tres puntos. No alcanzó y ahora deberá dar vuelta la página para volver a enfocarse en el Regional, donde suma 10 unidades y defiende el título conseguido la temporada pasada.
También desde las 15.30, Universitario recibirá a Los Tarcos en Ojo de Agua. Los “Rojos” acumulan 13 puntos y forman parte del lote que persigue al líder, mientras que la “Serpiente” intentará aprovechar la localía para acercarse a las primeras posiciones.
Desde las 21.30, Jockey Club de Salta recibirá a Lince, el único encuentro de la fecha que se disputará fuera de Tucumán.
El domingo, desde las 16, llegará otro de los partidos destacados de la jornada. Lawn Tennis recibirá a Huirapuca en el Parque 9 de Julio. Los de Concepción llegan como escoltas con 14 unidades y buscarán seguir presionando a Cardenales. Para los “Benjamines”, en cambio, será la oportunidad de recuperarse después de dos golpes consecutivos frente a Natación: primero por el Regional y luego en la final del Interior B.
Los “Naranjitas” reciben a Uruguay
El rugby juvenil también tendrá un lugar importante en la agenda. Desde las 16, el seleccionado M-17 de Tucumán recibirá a Uruguay en cancha de Universitario por la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil.
Los “Naranjitas” comenzaron el torneo con el pie derecho. En su estreno derrotaron 29-19 a Córdoba y sumaron sus primeros puntos dentro de la Zona 1, que también comparten con Buenos Aires y Uruguay. El seleccionado uruguayo, por su parte, llega después de caer 48-7 frente a Buenos Aires en la jornada inaugural.
Para este segundo compromiso fueron convocados 25 jugadores: Omar Valdez, Victoriano Jorgensen, Álvaro Zuco, Santiago Martínez, Juan Martín Buffo, Ignacio Amato, Benjamín Rizza, Tomás García Biagosh, Matías Rodríguez, Nicolás Ortega, Joaquín Rodríguez Córdoba, Lisandro Pellegrini, Francisco Agüero, Felipe Bustamante, Bautista González Ponce, Benjamín Girola, Felipe Fernández Bravo, Emiliano Juárez Vallejo, Mariano Pereira, Tobías Autino, Gonzalo Chehin, Roque De Lucca, Gastón López González, Gaspar Chiappini y Santiago Feijó.
La lista cuenta con representantes de Cardenales, Natación y Gimnasia, Tucumán Rugby, Lawn Tennis, Jockey Club de Tucumán, Los Tarcos, Universitario y Huirapuca.
El duelo será una oportunidad para que Tucumán ratifique su buen comienzo antes de afrontar la última jornada de la primera fase. Después llegará la etapa concentrada del Campeonato Argentino M-17, que tendrá a Tucumán como sede, con las semifinales previstas para el 11 de noviembre y las finales para el 15.