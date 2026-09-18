El líder del Regional del NOA desafía al campeón del Torneo del Interior B: Cardenales recibe a Natación

Pero enfrente aparecerá un rival que también llega en un momento especial. Natación afrontará su primera presentación después de una jornada que ya quedó marcada en la historia del club. El sábado pasado derrotó 23-15 a Lawn Tennis en La Caldera del Parque y se consagró campeón del Torneo del Interior B. Fue el primer título nacional del “Blanco”, que coronó una campaña histórica y apenas una semana después deberá cambiar el chip para volver a concentrarse en el Regional.