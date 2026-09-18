San Martín quiere sostener su recuperación ante Atlético de Rafaela y entrar en zona de Reducido

En el tramo decisivo de la Primera Nacional no queda margen para especulaciones. Mañana, desde las 16, San Martín afrontará en el Nuevo Monumental de Rafaela mucho más que un compromiso de rutina: disputará la primera de siete finales decisivas. El 3 a 0 conseguido ante Agropecuario en La Ciudadela llegó en un buen momento tras días complicados; ahora, el equipo conducido por Alejandro Orfila debe demostrar fuera de la provincia que está listo para sostener esa recuperación y meterse en la pelea por el Reducido.