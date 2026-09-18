San Martín quiere sostener su recuperación ante Atlético de Rafaela y entrar en zona de Reducido
El "Santo" visita mañana a Atlético de Rafaela con la necesidad de dar el salto a los puestos de clasificación: igualados en 39 unidades a falta de siete fechas, la victoria dejará al ganador dentro o a tiro del lote de los ocho mejores.
Resumen para apurados
- San Martín visitará mañana a Atlético de Rafaela desde las 16 en Santa Fe, en un duelo clave por la Primera Nacional para ingresar a la zona de clasificación al Reducido.
- El Santo llega tras golear 3-0 a Agropecuario y rescindir con Nicolás Ferreyra, ante una Crema que construyó su campaña de local, donde sumó 30 de sus 39 puntos.
- Con ambos equipos igualados en 39 puntos a falta de siete fechas, un triunfo posicionará transitoriamente al ganador dentro de los puestos de clasificación al ascenso.
En el tramo decisivo de la Primera Nacional no queda margen para especulaciones. Mañana, desde las 16, San Martín afrontará en el Nuevo Monumental de Rafaela mucho más que un compromiso de rutina: disputará la primera de siete finales decisivas. El 3 a 0 conseguido ante Agropecuario en La Ciudadela llegó en un buen momento tras días complicados; ahora, el equipo conducido por Alejandro Orfila debe demostrar fuera de la provincia que está listo para sostener esa recuperación y meterse en la pelea por el Reducido.
Ganar o quedar relegado
La tabla de la Zona B muestra el peso del partido en Santa Fe. Después de 29 de las 36 fechas de la fase regular, San Martín está décimo y Atlético de Rafaela, undécimo, ambos con 39 puntos. Por encima aparecen Colegiales y Deportivo Maipú, con 40. El equipo mendocino ocupa, por diferencia de gol, el octavo y último puesto de clasificación.
Con 21 puntos todavía en juego, una victoria llevaría a cualquiera de los dos equipos a 42 unidades. Así superaría, al menos hasta que jueguen sus respectivos partidos, a Maipú y Colegiales.
Paz en el vestuario
La semana en el complejo Natalio Mirkin estuvo marcada por decisiones de peso. Tras el conflicto originado por las declaraciones públicas de Nicolás “Fosa” Ferreyra contra las rotaciones del cuerpo técnico, la dirigencia y el entrenador acordaron la rescisión contractual del zaguero central. El futbolista se despidió en redes con un mensaje en el que aseguró marcharse “con la frente en alto” y agradeció el cariño de los hinchas.
En la victoria ante Agropecuario hubo gestos de respaldo hacia Orfila. Gabriel Carabajal lo abrazó después del primer gol y Ezequiel Parnisari lo acompañó en la conferencia de prensa posterior.
Afianzado en el lateral izquierdo tras superar una lesión, Nahuel Gallardo habló de la exigencia del próximo partido: “Va a ser un partido muy duro contra un rival que también quiere estar en el Reducido. A nosotros nos piden primero ser sólidos en la marca; sabemos que si logramos fluir como el otro día, individual y grupalmente, podemos volver con los tres puntos para casa”.
En la misma línea se expresó Alan Cisnero, autor de su primer gol como profesional en la fecha pasada, después de siete temporadas en el club: “Todo rival es difícil en esta recta del año en la que todos nos conocemos y estudiamos. El fútbol es muy táctico; el triunfo en La Ciudadela nos dio un envión anímico fundamental para ir a Rafaela a buscar los tres puntos”.
El peso del historial
San Martín también tendrá enfrente un historial desfavorable. En 39 cruces oficiales, Atlético de Rafaela ganó 19, hubo 13 empates y el “Santo” festejó siete veces. Una de ellas fue el 2 a 1 de la fecha 12 del torneo actual, en La Ciudadela.
El equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz construyó buena parte de su campaña como local: sumó en el Nuevo Monumental 30 de sus 39 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota, ante Deportivo Maipú.
Martiniano Moreno, máximo goleador del equipo rafaelino con seis tantos, será una de las amenazas para San Martín. También deberá prestar atención a las bandas, donde juegan los ex “santos” Federico Jourdan y Nahuel Cainelli, y encontrar la manera de superar al arquero Mayco Bergia. Después del triunfo ante Agropecuario, el partido en Rafaela ofrecerá una medida de cuánto puede sostener el equipo su reacción.