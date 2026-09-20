GTA 6 también tendrá un álbum de canciones en formato digital, vinilo y CD con voces argentinas

Con tonada argentina

Ca7riel y Paco Amoroso, la dupla artística confirmó en sus redes sociales su participación en la banda sonora oficial de "Grand Theft Auto VI (GTA 6)", generando un inmediato impacto en su comunidad de seguidores en medio de la gira internacional de presentación del álbum Free Spirits. El tema seleccionado para esta producción es Sexy Magic, una composición inédita que figura entre las seis canciones adelantadas por Rockstar Games. “Grand Theft Auto VI: The Album” es un compendio de 34 canciones originales creadas para el juego. La salida al mercado del disco completo coincide con el lanzamiento oficial del videojuego, pero ya hay seis temas de adelanto, entre ellos el de los bonaerenses. Rockstar Games comercializará la obra en distintos formatos físicos: una edición limitada en vinilo por U$S 125, una convencional en vinilo por 50 y un CD por 20. Además, se habilitaron las reservas previas en la plataforma Spotify.