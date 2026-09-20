GTA 6 también tendrá un álbum de canciones en formato digital, vinilo y CD con voces argentinas

Resumen para apurados
- GTA 6 lanzará el 19 de noviembre su banda sonora oficial junto al juego, incluyendo un tema inédito de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso para expandir su alcance global.
- El disco de 34 temas originales se publicará con Atlantic Records en vinilo, CD y streaming, en coincidencia con siete nominaciones del dúo a los premios Latin Grammy.
- La alianza simultánea busca potenciar el cruce comercial entre la industria musical y los videojuegos, dándole una vitrina masiva e internacional a los artistas latinos.
Podrían haberlo anunciado para luego del estreno del videojuego, sin embargo será en simultáneo: además del GTA 6 se presentará el mismo día la banda sonora. El lanzamiento en simultáneo está planeado para impactar tanto a la industria del videojuego como a la industria musical global.
Otra alternativa podría haber sido, aguardar las reacciones por la presentación del juego y luego proceder a difundir el álbum. Una opción que -y es poco probable- podría haberse elegido en caso de que el esperadísimo videojuego de acción no cumpla con las expectativas de éxito que se proyectan.
La banda sonora, podría haberse convertido en un “salvavidas”. Pero todo será el 19 de noviembre.
Detalles
El álbum tendrá formato digital, de vinilo y CD. Tanto para el sello discográfico y los artistas, el juego es una vitrina gigante ante millones de jugadores; para el desarrollador del entretenimiento. En tanto, el lanzamiento en plataformas como Spotify o Apple Music atrae a oyentes y fans de esos músicos hacia el videojuego. Si se da esa traslación, la decisión habrá sido un éxito.
Con tonada argentina
Ca7riel y Paco Amoroso, la dupla artística confirmó en sus redes sociales su participación en la banda sonora oficial de "Grand Theft Auto VI (GTA 6)", generando un inmediato impacto en su comunidad de seguidores en medio de la gira internacional de presentación del álbum Free Spirits. El tema seleccionado para esta producción es Sexy Magic, una composición inédita que figura entre las seis canciones adelantadas por Rockstar Games. “Grand Theft Auto VI: The Album” es un compendio de 34 canciones originales creadas para el juego. La salida al mercado del disco completo coincide con el lanzamiento oficial del videojuego, pero ya hay seis temas de adelanto, entre ellos el de los bonaerenses. Rockstar Games comercializará la obra en distintos formatos físicos: una edición limitada en vinilo por U$S 125, una convencional en vinilo por 50 y un CD por 20. Además, se habilitaron las reservas previas en la plataforma Spotify.
A diferencia de las listas musicales que suelen sonar en las radios internas de la saga, el álbum reúne material creado específicamente para el lanzamiento. El sello discográfico que se unió a Rockstar Games es Atlantic Records. Ambas compañías se aliaron para producir y distribuir "Grand Theft Auto VI: The Album".
La participación en GTA VI se suma a otra presencia reciente del dúo en el sector de los videojuegos. Es que su tema “Muero” también fue incorporado a la banda sonora oficial de EA SPORTS FC 27, que reúne 120 canciones de artistas de 36 países.
Siete nominaciones al Latin Grammy
El anuncio de GTA VI coincidió con una nueva marca para el grupo. La Academia Latina de la Grabación confirmó siete candidaturas para CA7RIEL y Paco Amoroso en la 27° edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El dúo competirá por Álbum del Año con “Free Spirits”, por Grabación del Año con “Ha Ha” y por Canción del Año con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting. También obtuvo nominaciones en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga.
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