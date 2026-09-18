Video: la reacción de Ciro Messi al abrazar a su papá que hizo reír a Lionel Messi y se volvió viral
Ciro Messi protagonizó un divertido momento junto a Lionel Messi durante los festejos del Inter Miami tras la victoria ante Cruz Azul. Las cámaras captaron qué hizo el hijo menor del capitán argentino y su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Resumen para apurados
- Ciro Messi divirtió a Lionel Messi en el campo tras ganar la Campeones Cup con Inter Miami al olerse la mano transpirada luego de abrazarlo y hacer un gesto de desagrado.
- El hecho ocurrió durante la celebración familiar tras vencer 2-0 a Cruz Azul, donde las cámaras captaron la espontánea mueca del niño que desató las carcajadas del capitán.
- El video se viralizó velozmente en redes sociales, consolidando la cercanía y el interés masivo del público global por los momentos íntimos de la familia del astro argentino.
El festejo del Inter Miami por la obtención de un nuevo título tuvo un inesperado protagonista. Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi, protagonizó una divertida escena con su papá que rápidamente llamó la atención de los hinchas y comenzó a circular en las redes sociales.
Después de la victoria por 2 a 0 frente a Cruz Azul por la Campeones Cup, Lionel Messi celebró el triunfo dentro del campo de juego junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. En medio de la alegría por el nuevo trofeo, Ciro se acercó para abrazar a su papá.
El pequeño terminó con la mano mojada por la transpiración de Messi y tuvo una particular reacción: se llevó la mano a la nariz para olerla. Apenas percibió el olor, hizo un gesto de desagrado que provocó la inmediata reacción del capitán argentino.
El gesto de Ciro Messi que hizo reír a Lionel Messi
La escena fue registrada por las cámaras que seguían los festejos y permitió ver la reacción de Messi ante el gesto de su hijo. El futbolista no pudo contener la risa al observar el rostro de Ciro después de oler su mano.
El momento rápidamente se volvió viral y generó numerosos comentarios entre los seguidores de la familia Messi. La espontaneidad del pequeño y la reacción de su papá fueron algunos de los aspectos que más destacaron los usuarios.
“Qué tierno cómo se ríe Leo”, “lo que yo daría por oler a Messi” y “que Ciro diga a qué huele Messi” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes después de que se difundieran las imágenes.
La particular escena familiar se produjo en medio de los festejos del Inter Miami y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración.