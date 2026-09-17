Copa Davis en Neuquén: 300 chicos cumplieron el sueño de ver de cerca a la selección argentina

En Neuquén ya se respira aroma a Copa Davis. Está en el aire la sensación de que algo histórico está por suceder en la provincia y no es para menos: por primera vez, la competencia desembarcó en la Patagonia. En ese contexto, durante el tercer día de entrenamientos del seleccionado argentino, el emblemático y renovado Ruca Che terminó de vestirse para la ocasión.