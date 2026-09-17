Pichetto llamó a construir un “frente nacional” contra Milei con peronistas, radicales y sectores de Pro

El regreso de Pichetto al peronismo

El planteo de Pichetto se produce después de su retorno en los últimos meses al peronismo, espacio del que se había alejado políticamente durante varios años. Esa distancia alcanzó uno de sus puntos más visibles cuando aceptó acompañar a Macri como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2019, que terminaron con el triunfo de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.