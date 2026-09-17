Pichetto llamó a construir un “frente nacional” contra Milei con peronistas, radicales y sectores de Pro

Resumen para apurados
- En APOC, el diputado Miguel Pichetto llamó a formar un frente nacional opositor con peronistas, radicales y el PRO para enfrentar el modelo del presidente Javier Milei.
- La iniciativa surge tras el regreso de Pichetto al peronismo, tras su alianza con Mauricio Macri en 2019 y sus recientes reuniones con referentes como Cristina Kirchner.
- Esta articulación busca unificar a la oposición fragmentada de cara al futuro electoral para evitar un nuevo mandato de Milei y frenar el avance de las reformas libertarias.
El diputado nacional Miguel Pichetto planteó la necesidad de construir un frente opositor al Gobierno de Javier Milei que reúna al peronismo, al radicalismo y a sectores de Pro que no se incorporaron a la administración libertaria.
El legislador formuló el planteo durante un encuentro realizado en la sede sindical de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), donde pidió ampliar la convocatoria más allá del justicialismo y avanzar hacia un espacio de unidad nacional.
“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de Pro que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, afirmó Pichetto.
El encuentro se desarrolló bajo el título “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”. Pichetto compartió la jornada con Hugo Quintana, secretario general de APOC, y la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz.
Durante su exposición, el diputado también cuestionó el rumbo de la actual administración y planteó un escenario crítico si Milei consigue un nuevo mandato.
“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, advirtió.
Pichetto, quien fue senador y candidato a vicepresidente en 2019 en la fórmula que integró con Mauricio Macri, también calificó al actual oficialismo como “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario” y sostuvo que toma decisiones “sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.
El regreso de Pichetto al peronismo
El planteo de Pichetto se produce después de su retorno en los últimos meses al peronismo, espacio del que se había alejado políticamente durante varios años. Esa distancia alcanzó uno de sus puntos más visibles cuando aceptó acompañar a Macri como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2019, que terminaron con el triunfo de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En los últimos meses, Pichetto se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. También mantuvo encuentros con dirigentes como Guillermo Moreno.
A su vez, se mostró cercano al espacio del denominado “peronismo federal”, que articulan el auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros dirigentes del justicialismo.
Ese sector busca construir una alternativa que atraviese la división entre el cristinismo y el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.