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Camila Galante rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes

La pareja del futbolista de Boca cuestionó las versiones sobre un supuesto acuerdo sentimental y aseguró que también son falsas las versiones sobre un conflicto entre Paredes y su padre.

Camila Galante rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes
Hace 50 Min

Resumen para apurados

  • Camila Galante desmintió públicamente los rumores de infidelidad de Leandro Paredes y negó un pacto de pareja, en respuesta a versiones difundidas recientemente por Bondi Live.
  • El ciclo Bondi Live afirmó que existía un acuerdo económico que toleraba deslealtades del futbolista y señaló roces con su padre, lo que motivó el reclamo directo de Galante.
  • El descargo frena la escalada de rumores sobre el entorno íntimo de Paredes, mientras la pareja reafirma su solidez familiar frente a las especulaciones de la prensa del espectáculo.
Resumen generado con IA

Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, respondió de manera contundente a los rumores de infidelidad y a las versiones sobre un supuesto pacto matrimonial con el futbolista de Boca, con quien tiene tres hijos.

En las últimas semanas circularon versiones que sostenían que Galante, a cambio de asegurar el sustento económico propio, el de sus hijos y el de sus padres, mantenía un acuerdo sentimental con el futbolista mediante el cual “le permitía estar con otras mujeres”, mientras ella conservaba su fidelidad.

“No es infiel porque ella le deja voltearse a todo lo que él quiera y él banca a toda la familia de ella”, señalaron en el ciclo El ejército de la mañana (Bondi Live). Además, revelaron detalles de un supuesto encuentro del jugador de fútbol con otra mujer.

Revelaron una interna familiar de Leandro Paredes y un supuesto acuerdo con Camila Galante

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A estas versiones se sumó que las demás parejas de los futbolistas de la Selección habrían increpado a Camila por sostener esta relación abierta y unilateral. Por otro lado, se habló de un conflicto entre Leandro y su padre Daniel, quien le reclama no estar recibiendo el mismo porcentaje económico que Galante.

La reacción de Camila Galante a los rumores

Frente a la viralización de esta información, Galante reaccionó en redes sociales a la publicación que realizó el programa sobre el fragmento en su cuenta de Instagram. La empresaria e influencer comentó dicho recorte con emojis de risas y besos, en una clara señal de que desestimaba los dichos.

El descargo de Camila Galante

Días más tarde, Galante se comunicó de forma directa con el periodista Santiago Riva Roy, responsable de difundir la información en Bondi Live, quien leyó al aire sus dichos. “¿Qué hacés, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué problema tenés conmigo o con Leandro? ¿Pasó algo? Porque la verdad no sé de dónde sacás la info, es todo falso lo que estás diciendo”, sostuvo.

Y continuó: “Yo no tengo ningún acuerdo y Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste dar a entender varias veces. Me parece que es una falta de respeto hablar así de alguien de quien no tenés idea de su vida y ensañarte siempre con las mismas personas. Yo no soy de salir a hablar ni de mentir, pero ya son varias veces las que veo que hablás de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe. Tengo hijos grandes, te pido que chequees”.

Leandro Paredes publicó una foto de su hija y un particular detalle revolucionó las redes

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Riva Roy compartió también su réplica hacia Galante, argumentando que “no había nada personal” y que únicamente transmitía la información que le llegaba: “Quien no se cuida o no te cuida a vos es él, no el periodismo. Siento mucho que no tengas un acuerdo y te enteres por los medios. Sobre el reclamo y la molestia de su papá, también lo tengo confirmado”.

Tras rechazar una entrevista en vivo con el programa, Galante cerró tajante: “Quedate tranquilo que con tantos años juntos sabemos cómo cuidarnos, no hace falta que nos cuide el periodismo. Sí me parece raro que siempre tu info sea con las mismas personas”.

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