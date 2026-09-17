Camila Galante rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes

Y continuó: “Yo no tengo ningún acuerdo y Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste dar a entender varias veces. Me parece que es una falta de respeto hablar así de alguien de quien no tenés idea de su vida y ensañarte siempre con las mismas personas. Yo no soy de salir a hablar ni de mentir, pero ya son varias veces las que veo que hablás de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe. Tengo hijos grandes, te pido que chequees”.