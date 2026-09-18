Teatro: títeres y actores en una denuncia de García Lorca contra el matriarcado

Hace un mes se cumplieron 90 años del asesinato de Federico García Lorca por parte del franquismo, en los albores de la guerra civil española. En su memoria, la Fundación Narradores Solidarios y el grupo independiente Sunku Teatro montaron “El retablillo de Don Cristóbal”, una farsa escrita para títeres que en la puesta tucumana comparten escena con actores en vivo.
Esta noche a las 21, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753, Tafí Viejo), se repondrá la obra con la dirección de Norma Aparicio y las actuaciones de Victoria Grimaldi, Pablo Olivieri, Olga Miranda, Enzo Cambero y Cristina Nisman (en la confección y manipulación de los títeres).
“La idea es compartir con el público una historia llena de personajes y situaciones singulares en un texto que expone de forma cómica grotesca la violencia, la corrupción y el autoritarismo, en una historia de matrimonio forzado, engaños y agresiones. Los títeres vienen a suavizar el crudo lenguaje, pero sin quitarle la fuerza a lo que el autor quiso expresar en una puesta para jóvenes y adultos”, adelanta la directora.
Originalmente, el texto fue escrito para títeres guiñol, en el conocido estilo de cachiporra, con golpes constantes. En la trama Don Cristóbal es un hombre adinerado que acuerda con la madre de Doña Rosita su casamiento con esta joven. Ya desposados, ella lo engaña con amantes y tiene cinco hijos, lo que genera su furia.
Astucia y picardía
A diferencia de otras obras de Lorca (como “Bodas de sangre” o “La casa de Bernarda Alba”), Aparicio señala que en “‘El retabillo...’ las mujeres usan la astucia y la picardía para burlar al poder masculino en una pieza breve que sigue vigente porque la poesía se entrelaza con el humor para entretener mientras se abordan temas delicados, como su denuncia al matriarcado”. “También sigue viva su postura de crítica social frente a la violencia de la época, dentro del espíritu de los antiguos retablos ambulantes. Es un llamado a la reflexión sobre la igualdad, la libertad y el respeto”, agrega.
Otra propuesta en Tafí Viejo es “Los loros”, el biodrama escrito y protagonizado por Emanuel Rodríguez y dirigido por Vivi Perea, que se montará desde las 21.30 en la Sociedad Española (avenida Alem 418). La creación narra la historia real de un niño que enfrenta una fuerte experiencia por una enfermedad y que encuentra alivio en el apoyo de su familia y en una mascota.
En Las Talitas, Sebasthian de León presentará “El Cristo roto”, adaptada por Sebastián Olarte sobre el libro original del padre Ramón Cue. Desde las 21, en el Club de Abuelos (calle 6 y 7).
En salas de la capital se multiplica la agenda. Desde las 21, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) se presentarán los mónologos humorísticos de observación “70% Cagao - Puro stand up”, a cargo de Martín Juárez Cruz, Luis Carrizo, Yito Contrera, Leopoldo Nadra, Jorgito Jiménez, Juan Carlos Sánchez y Benjamín Tannuré Godward, bajo la dirección de Gustavo Delgado. También habrá stand up en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), a la misma hora, con entrada a la gorra y micrófono para Corina Luna, Florencia Antonella Leiva, Matías Sánchez y Augusto Reinoso.
En la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), a partir de las 21, Miguel Jordán y Mariano Fernández volverán con “Mi padre. Cuando el amor todo lo puede”. A esa hora, La Sodería (Juan Posse 1.141) recibirá nuevamente a “Los años felices, ensayo sobre una casa”, con Constanza Venturelli y Luciana Torres; mientras que a las 21.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se verá “El amor después de los 70”, con Manina Aguirre, Mauro Yriñis y Ramiro Maturana dirigidos por Ricardo Salim.
La cartelera cierra con “Brevísimo 3” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). A las 22 se presentará “La revolución reproductiva”, obra de Omar Giménez; a las 22.25, “Partir del todo”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés; a las 22.50, “Los hermanitos Macana”, con dirección de Benjamín Tannuré; a las 23.15, “La tía”, de Gustavo Delgado; y a las 23.40, “450”, con Liliana Ale, Karina Toloza y María González.