Teatro: títeres y actores en una denuncia de García Lorca contra el matriarcado

Astucia y picardía

A diferencia de otras obras de Lorca (como “Bodas de sangre” o “La casa de Bernarda Alba”), Aparicio señala que en “‘El retabillo...’ las mujeres usan la astucia y la picardía para burlar al poder masculino en una pieza breve que sigue vigente porque la poesía se entrelaza con el humor para entretener mientras se abordan temas delicados, como su denuncia al matriarcado”. “También sigue viva su postura de crítica social frente a la violencia de la época, dentro del espíritu de los antiguos retablos ambulantes. Es un llamado a la reflexión sobre la igualdad, la libertad y el respeto”, agrega.