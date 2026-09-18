EspectáculosTEATRO

Teatro: títeres y actores en una denuncia de García Lorca contra el matriarcado

Norma Aparicio dirige la obra “El retablillo de Don Cristóbal”, que se repondrá en Tafí Viejo. Opciones.

UN HOMENAJE A LORCA. Reponen “El retablillo de Don Cristóbal”.
UN HOMENAJE A LORCA. Reponen “El retablillo de Don Cristóbal”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Hace un mes se cumplieron 90 años del asesinato de Federico García Lorca por parte del franquismo, en los albores de la guerra civil española. En su memoria, la Fundación Narradores Solidarios y el grupo independiente Sunku Teatro montaron “El retablillo de Don Cristóbal”, una farsa escrita para títeres que en la puesta tucumana comparten escena con actores en vivo.

Esta noche a las 21, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753, Tafí Viejo), se repondrá la obra con la dirección de Norma Aparicio y las actuaciones de Victoria Grimaldi, Pablo Olivieri, Olga Miranda, Enzo Cambero y Cristina Nisman (en la confección y manipulación de los títeres).

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

“La idea es compartir con el público una historia llena de personajes y situaciones singulares en un texto que expone de forma cómica grotesca la violencia, la corrupción y el autoritarismo, en una historia de matrimonio forzado, engaños y agresiones. Los títeres vienen a suavizar el crudo lenguaje, pero sin quitarle la fuerza a lo que el autor quiso expresar en una puesta para jóvenes y adultos”, adelanta la directora.

Originalmente, el texto fue escrito para títeres guiñol, en el conocido estilo de cachiporra, con golpes constantes. En la trama Don Cristóbal es un hombre adinerado que acuerda con la madre de Doña Rosita su casamiento con esta joven. Ya desposados, ella lo engaña con amantes y tiene cinco hijos, lo que genera su furia.

Astucia y picardía

A diferencia de otras obras de Lorca (como “Bodas de sangre” o “La casa de Bernarda Alba”), Aparicio señala que en “‘El retabillo...’ las mujeres usan la astucia y la picardía para burlar al poder masculino en una pieza breve que sigue vigente porque la poesía se entrelaza con el humor para entretener mientras se abordan temas delicados, como su denuncia al matriarcado”. “También sigue viva su postura de crítica social frente a la violencia de la época, dentro del espíritu de los antiguos retablos ambulantes. Es un llamado a la reflexión sobre la igualdad, la libertad y el respeto”, agrega.

Otra propuesta en Tafí Viejo es “Los loros”, el biodrama escrito y protagonizado por Emanuel Rodríguez y dirigido por Vivi Perea, que se montará desde las 21.30 en la Sociedad Española (avenida Alem 418). La creación narra la historia real de un niño que enfrenta una fuerte experiencia por una enfermedad y que encuentra alivio en el apoyo de su familia y en una mascota.

En Las Talitas, Sebasthian de León presentará “El Cristo roto”, adaptada por Sebastián Olarte sobre el libro original del padre Ramón Cue. Desde las 21, en el Club de Abuelos (calle 6 y 7).

Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

En salas de la capital se multiplica la agenda. Desde las 21, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) se presentarán los mónologos humorísticos de observación “70% Cagao - Puro stand up”, a cargo de Martín Juárez Cruz, Luis Carrizo, Yito Contrera, Leopoldo Nadra, Jorgito Jiménez, Juan Carlos Sánchez y Benjamín Tannuré Godward, bajo la dirección de Gustavo Delgado. También habrá stand up en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), a la misma hora, con entrada a la gorra y micrófono para Corina Luna, Florencia Antonella Leiva, Matías Sánchez y Augusto Reinoso.

En la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), a partir de las 21, Miguel Jordán y Mariano Fernández volverán con “Mi padre. Cuando el amor todo lo puede”. A esa hora, La Sodería (Juan Posse 1.141) recibirá nuevamente a “Los años felices, ensayo sobre una casa”, con Constanza Venturelli y Luciana Torres; mientras que a las 21.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se verá “El amor después de los 70”, con Manina Aguirre, Mauro Yriñis y Ramiro Maturana dirigidos por Ricardo Salim.

La cartelera cierra con “Brevísimo 3” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). A las 22 se presentará “La revolución reproductiva”, obra de Omar Giménez; a las 22.25, “Partir del todo”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés; a las 22.50, “Los hermanitos Macana”, con dirección de Benjamín Tannuré; a las 23.15, “La tía”, de Gustavo Delgado; y a las 23.40, “450”, con Liliana Ale, Karina Toloza y María González.

Temas Tafí ViejoCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaLas TalitasTeatro Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Norte Rock 2026: se adelanta el horario por las condiciones climáticas en Tucumán

Norte Rock 2026: se adelanta el horario por las condiciones climáticas en Tucumán

Temas de películas famosas con Hugo Zamorano en Lules

Temas de películas famosas con Hugo Zamorano en Lules

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Márama vuelve a Tucumán con un show que promete hacer bailar a todos

Márama vuelve a Tucumán con un show que promete hacer bailar a todos

Lo más popular
Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar
1

Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar

Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías
2

Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías

Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes
3

Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes

La Fundación León y Banco Galicia tienen becas para universitarios tucumanos: cómo postularse
4

La Fundación León y Banco Galicia tienen becas para universitarios tucumanos: cómo postularse

El líder de Conociendo Rusia llega como solista a Tucumán: muchos instrumentos y la promesa de un “sándwich de milanesa”
5

El líder de Conociendo Rusia llega como solista a Tucumán: muchos instrumentos y la promesa de un “sándwich de milanesa”

Ranking notas premium
Yedlin con Wado de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa
1

Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

La Corte confirmó la absolución de un policía acusado por falso testimonio en la causa Lebbos en medio de una disputa entre fiscales
2

La Corte confirmó la absolución de un policía acusado por falso testimonio en la causa Lebbos en medio de una disputa entre fiscales

Exportaciones: Tucumán creció 17,9% en el primer semestre y proyecta acercarse a los U$S900 millones en 2026
3

Exportaciones: Tucumán creció 17,9% en el primer semestre y proyecta acercarse a los U$S900 millones en 2026

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
4

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate
5

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Más Noticias
El Senado dio media sanción a la suba de cortes de biocombustibles

El Senado dio media sanción a la suba de cortes de biocombustibles

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Recuerdos fotográficos: 1972. Leda presenta “Folklore de rancho y rascacielo”

Recuerdos fotográficos: 1972. Leda presenta “Folklore de rancho y rascacielo”

Cartas de lectores: Julio Sosa - El varón del tango

Cartas de lectores: Julio Sosa - El varón del tango

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Beneficios en la Rosada, persianas bajas en el interior productivo

Beneficios en la Rosada, persianas bajas en el interior productivo

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Comentarios