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La AFA postergó el fallo por el reclamo de Vélez contra Boca: cuándo se conocería la resolución

El Tribunal de Disciplina decidió esperar el descargo del “Xeneize” antes de resolver la protesta por la inclusión de seis extranjeros en la planilla. La decisión definirá quién enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Asociación del Fútbol Argentino.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó su fallo por el reclamo de Vélez contra Boca, acusado de incluir seis extranjeros en el partido de Copa Argentina en Córdoba.
  • Boca avanzó por penales tras empatar 0-0 y alega que fue un error administrativo sin ventaja deportiva, ya que el sexto jugador foráneo no ingresó al campo de juego.
  • La resolución final, prevista para la próxima semana, definirá cuál de los dos equipos enfrentará a Racing Club el 27 de septiembre por los cuartos de final del certamen.
Resumen generado con IA

La definición del conflicto entre Vélez y Boca por la Copa Argentina deberá esperar. El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó su resolución sobre el reclamo presentado por el “Fortín” y aguardará el descargo formal del club de la Ribera antes de emitir el fallo. La decisión se conocería la próxima semana. 

La protesta se originó después del partido disputado el 2 de septiembre en Córdoba. Vélez sostiene que Boca incurrió en una alineación indebida al incluir a seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando la normativa establece un máximo de cinco. Por ese motivo, pidió que se le reconozca la clasificación a los cuartos de final. 

Los seis jugadores incluidos por Rodolfo Arruabarrena fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último permaneció entre los suplentes y no ingresó durante el encuentro. 

Cuál es la postura de Boca

El “Xeneize” avanzó de ronda después de igualar 0-0 durante los 90 minutos y quedarse con la clasificación en la definición por penales.

La defensa del club apunta a considerar lo sucedido como una infracción administrativa y no como una irregularidad que deba modificar el resultado. Uno de sus principales argumentos es que Romero no ingresó y, por lo tanto, la presencia de seis extranjeros en la planilla no habría significado una ventaja deportiva. 

Boca también tiene como referencia un antecedente reciente del fútbol femenino. Belgrano realizó seis modificaciones ante Lanús y, pese al reclamo posterior, el Tribunal mantuvo el resultado 3-1 y aplicó únicamente una sanción por la infracción reglamentaria. El caso, de todas maneras, presenta características diferentes. 

Racing espera por su rival

La resolución tendrá consecuencias directas sobre los cuartos de final. Racing tiene previsto disputar su partido el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito, pero todavía espera la definición de su rival. 

Si el Tribunal acepta el reclamo, Vélez avanzará de instancia. Si lo rechaza y mantiene el resultado deportivo, Boca conservará la clasificación conseguida en Córdoba.

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