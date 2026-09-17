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Video: el tenso cruce de Lionel Messi con el comisionado de la MLS

El argentino protagonizó un incómodo momento con Don Garber durante los festejos del Inter Miami por la Campeones Cup. El conflicto tendría como antecedente la sanción que recibió por ausentarse del Juego de las Estrellas de 2025.

ENOJO. Messi expresó su malestar con el comisionado de la MLS Don Garber.
ENOJO. Messi expresó su malestar con el comisionado de la MLS Don Garber.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Don Garber, comisionado de la MLS, durante los festejos de Inter Miami tras ganar la Campeones Cup, molesto por sanciones previas.
  • Messi le dijo 'Vos conmigo no' a Garber tras vencer a Cruz Azul. El enojo proviene de una sanción impuesta por ausentarse del Juego de las Estrellas 2025 para cuidar su físico.
  • El episodio expone tensiones institucionales entre la máxima estrella y la cúpula de la MLS, a poco de que Garber culmine su mandato al frente de la liga a inicios de 2027.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a levantar un trofeo con Inter Miami, pero uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió durante los festejos. Después del triunfo 2-0 frente a Cruz Azul por la Campeones Cup, el argentino protagonizó un tenso intercambio con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS).

Messi había sido una de las figuras de la consagración con un gol de cabeza y una asistencia. Sin embargo, mientras el plantel celebraba sobre el campo de juego, Garber se acercó para hablar con el capitán argentino y recibió una contundente respuesta.

“Vos conmigo no”, le expresó Messi, visiblemente molesto. La tensión no terminó allí: después de la fotografía oficial con el trofeo, ambos volvieron a cruzarse.

El motivo detrás del enojo de Messi con Garber

El episodio tendría su principal antecedente en lo sucedido durante el MLS All Star Game de 2025. Messi decidió no participar del encuentro para administrar las cargas físicas después de haber disputado nueve partidos en apenas 30 días.

La MLS aplicó su reglamento y lo sancionó con un partido de suspensión por no participar del evento. El argentino cumplió el castigo, aunque la decisión habría provocado un fuerte malestar con la conducción de la competición.

A ese episodio se habrían sumado otros focos de tensión, entre ellos los cuestionamientos de Messi hacia algunos arbitrajes y la distante relación entre Garber y Jorge y José Mas, propietarios del Inter Miami.

Don Garber, a la derecha, en 2023, cuando Messi mostró el Balón de Oro, junto a Jorge y José Mas, dueños de Inter Miami Don Garber, a la derecha, en 2023, cuando Messi mostró el Balón de Oro, junto a Jorge y José Mas, dueños de Inter Miami

Quién es Don Garber

Garber ocupa el cargo de comisionado de la MLS desde el 4 de agosto de 1999 y es una de las principales autoridades del fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá.

Nacido en Queens, Nueva York, en 1957, antes de desembarcar en el fútbol trabajó durante 16 años en la NFL y llegó a desempeñarse como vicepresidente de desarrollo empresarial.

Después de más de 25 años al frente de la MLS, su ciclo se aproxima al final. Garber dejará el cargo el 1° de enero de 2027 para asumir como presidente de la Soccer Forward Foundation, una entidad enfocada en la inversión y el desarrollo del fútbol de base en Estados Unidos.

Antes de su salida, protagonizó con Messi una escena que rápidamente se convirtió en uno de los focos de atención de los festejos del Inter Miami.

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