Estudiantes busca repatriar a Marcos Rojo tras meterse en semifinales de la Libertadores
El “Pincha” eliminó a Corinthians y volvió a instalarse entre los cuatro mejores de América después de 17 años. Las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios complicaron el panorama defensivo y reactivaron el interés por el actual jugador de Racing.
Resumen para apurados
- Estudiantes busca repatriar a Marcos Rojo tras clasificar a semifinales de la Libertadores en Brasil, debido a las suspensiones de González Pírez y Palacios en la defensa.
- El Pincha venció 1-0 a Corinthians y avanzó a semis tras 17 años. Rojo, surgido del club y campeón en 2009, milita hoy en Racing con contrato hasta fin de año.
- Racing descartó negociar la salida de su referente defensivo, por lo que Estudiantes deberá evaluar alternativas para suplir sus bajas en semifinales.
Estudiantes de La Plata consiguió uno de sus triunfos más importantes de los últimos años. Venció 1-0 a Corinthians en Brasil y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia que no alcanzaba desde hacía 17 años. Sin embargo, el festejo también dejó un problema que podría llevar al club a buscar un refuerzo para la defensa.
El único gol del encuentro lo convirtió Alexis Castro, luego de una asistencia de Tomás Palacios. La clasificación estuvo en riesgo hasta los últimos instantes: Leandro González Pírez cometió una mano dentro del área, pero Memphis Depay desperdició el penal que podría haber cambiado la historia.
Ahora, Estudiantes deberá esperar al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su rival en semifinales.
Dos bajas importantes para la semifinal
El principal inconveniente para Alexander Medina apareció en la defensa. González Pírez y Palacios recibieron tarjetas amarillas y quedaron suspendidos para el encuentro de ida de la próxima instancia.
Las alternativas son reducidas. Ramiro Funes Mori aparece como el único marcador central experimentado disponible y viene recuperando continuidad después de atravesar diferentes lesiones. Detrás aparecen los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del histórico Leandro “Chavo” Desábato.
Ante ese escenario, en Estudiantes volvió a tomar fuerza un nombre conocido: Marcos Rojo.
Marcos Rojo volvió a aparecer en el radar
La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón analiza la posibilidad de repatriar al defensor para afrontar la recta final de la Copa Libertadores.
Rojo mantiene una fuerte identificación con Estudiantes. Surgió del club y formó parte del plantel que conquistó la Libertadores de 2009. Entre sus anteriores etapas con la camiseta del “Pincha” acumula 54 partidos y cuatro goles.
Actualmente se encuentra en Racing, donde es uno de los referentes del plantel y tiene contrato vigente hasta diciembre.
La clasificación volvió a colocar a Estudiantes entre los cuatro mejores del continente. Ahora, mientras espera rival, el club deberá resolver un problema inmediato en una zona clave del equipo y Rojo aparece nuevamente como una alternativa para reforzarla.
¿Cuál es la postura de Racing?
En las últimas horas trascendió en medios nacionales cuál sería la postura de Racing ante el interés de Estudiantes por Marcos Rojo. Desde la “Academia” no tendrían intenciones de desprenderse del defensor y la respuesta habría sido contundente: “De parte del club no hay ninguna posibilidad que suceda”.
Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y actualmente es uno de los principales referentes del plantel, además de contar con pocas alternativas naturales para reemplazarlo. Por eso, una eventual negociación aparece complicada. Estudiantes mantiene el interés, pero para concretar el regreso del defensor necesitaría que desde Avellaneda flexibilicen una postura que, por el momento, sería negativa.