Estudiantes busca repatriar a Marcos Rojo tras meterse en semifinales de la Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió uno de sus triunfos más importantes de los últimos años. Venció 1-0 a Corinthians en Brasil y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia que no alcanzaba desde hacía 17 años. Sin embargo, el festejo también dejó un problema que podría llevar al club a buscar un refuerzo para la defensa.