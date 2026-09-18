Qué hacer en Tucumán este fin de semana: 10 planes con música, teatro y humor

Resumen para apurados
- Del 18 al 20 de septiembre, Tucumán y Lules ofrecen una agenda cultural de diez actividades de música, teatro y humor destinadas al público local.
- La grilla combina espectáculos gratuitos como el tributo al Indio Solari y obras pagas con figuras como Mateo Sujatovich, Cadena Perpetua y el festival Lules Canta a la Patria.
- La propuesta dinamiza la actividad artística provincial, impulsa la asistencia a salas independientes y consolida el acceso juvenil a eventos culturales accesibles.
El penúltimo fin de semana de septiembre llega con una agenda cargada de propuestas en San Miguel de Tucumán y localidades cercanas. Entre las opciones habrá rock, folklore, teatro independiente, comedias musicales, humor y encuentros culturales destinados especialmente al público joven.
Viernes 18 de septiembre
- El Aquelarre en Filosofía y Letras
La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT albergará “El Aquelarre - Festival La Reunión” de 17 a 22. La jornada, abierta a toda la comunidad, tendrá música en vivo, danza, poesía, performances, una feria de emprendimientos y muestras artísticas.
- Homenaje al Indio Solari con entrada gratuita
Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, encabezarán un espectáculo dedicado al repertorio del Indio Solari y el rock nacional. Comenzará a las 20 en el Centro Cultural Juan B. Terán, ubicado en Marco Avellaneda 350, con entrada libre.
- Cadena Perpetua regresa a Tucumán
La banda de punk rock se presentará a las 20 en el Teatro Puerto Libertad, ubicado en Las Piedras 1850. El recital forma parte de su gira nacional 2026 y contará también con la participación de El Club de los Parecidos. Las entradas se venden a través de TicketUno.
Sábado 19 de septiembre
- “Los años felices” vuelve a La Sodería
La obra de teatro documental propone reconstruir los recuerdos de una casa que dejó de estar habitada mediante fotografías y archivos familiares. La función comenzará a las 21 en La Sodería Casa de Teatro, Juan Posse 1141. La anticipada cuesta $20.000 y hay una promoción de dos entradas por $30.000.
- La historia de Yiya Murano convertida en musical
Yiya, el musical combinará humor negro, canciones originales y música en vivo para reconstruir la historia de la llamada “envenenadora de Monserrat”. La función será a las 21 en el Teatro San Martín. Las localidades parten desde los $10.000.
- Un musical jujeño en el Teatro Alberdi
Desde Jujuy llegará Mi pueblo gris, una propuesta teatral musical construida a partir de canciones de Ricardo Vilca. La presentación comenzará a las 21 en el Teatro Alberdi, ubicado en Jujuy 92. Las entradas están disponibles mediante Entradanet.
- Campedrinos presenta su folklore romántico
El dúo integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili subirá al escenario del Teatro Mercedes Sosa a las 21. El grupo combina folklore, canciones románticas y sonidos contemporáneos. Las entradas parten desde los $30.500.
- Lules Canta a la Patria
El tradicional festival se realizará desde el viernes hasta el domingo en el Parque Cultural de Lules. La programación reunirá folklore, música popular y otros géneros, con figuras nacionales y artistas de la provincia.
Domingo 20 de septiembre
- Conociendo Rusia llega en formato solista
Mateo Sujatovich presentará su nueva gira a las 20 en el Teatro Mercedes Sosa. El espectáculo propone un recorrido más íntimo por las canciones de Conociendo Rusia, además de sus lanzamientos recientes.
- Humor físico con Cirko Marisko
Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” presentarán Monoargentum a las 20 en el Teatro Alberdi. El espectáculo combina humor corporal, absurdo e interacción con el público y obtuvo el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor. Las entradas cuestan entre $36.000 y $41.000.