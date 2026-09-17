Ferreyra acordó su salida de San Martín tras los cuestionamientos a Orfila: el comunicado del club

La salida de Nicolás Ferreyra de San Martín quedó oficializada este jueves, en la previa del partido del sábado frente a Atlético de Rafaela. El defensor llegó a un acuerdo con la institución para finalizar su vínculo, según informó el club a través de sus redes sociales. De esta manera, se cerró una situación que había generado tensión durante los últimos días y que había comenzado con las declaraciones del futbolista a LA GACETA.