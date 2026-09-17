Ferreyra acordó su salida de San Martín tras los cuestionamientos a Orfila: el comunicado del club

Resumen para apurados
- El defensor Nicolás Ferreyra acordó este jueves su salida de San Martín de Tucumán tras cuestionar públicamente las decisiones del DT Alejandro Orfila.
- El zaguero criticó en la prensa la falta de una base estable tras caer ante Tristán Suárez, lo que provocó que el cuerpo técnico lo apartara del plantel profesional.
- Con la desvinculación oficializada, el club tucumano busca desactivar tensiones internas antes de enfrentar este sábado a Atlético de Rafaela en la Primera Nacional.
La salida de Nicolás Ferreyra de San Martín quedó oficializada este jueves, en la previa del partido del sábado frente a Atlético de Rafaela. El defensor llegó a un acuerdo con la institución para finalizar su vínculo, según informó el club a través de sus redes sociales. De esta manera, se cerró una situación que había generado tensión durante los últimos días y que había comenzado con las declaraciones del futbolista a LA GACETA.
“El Club A. San Martín informa que se llegó a un acuerdo con el jugador Nicolás Ferreyra para su desvinculación. Agradecemos su paso por nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”, comunicó San Martín a través de sus redes sociales. El mensaje no hizo referencia a los motivos de la salida ni brindó detalles sobre las conversaciones que llevaron al acuerdo.
COMUNICADO OFICIAL— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) September 17, 2026
El Club A. San MartÃn informa que se llegÃ³ a un acuerdo con el jugador NicolÃ¡s Ferreyra para su desvinculaciÃ³n.
Agradecemos su paso por nuestra instituciÃ³n y le deseamos el mayor de los Ã©xitos en sus prÃ³ximos desafÃos profesionales.
Honorable ComisiÃ³nâ¦
El origen de la situación estuvo en las declaraciones que Ferreyra realizó a LA GACETA. El defensor cuestionó distintas decisiones de Alejandro Orfila, especialmente la cantidad de modificaciones que realizaba de un partido a otro y la falta de una base estable.
“Tenemos un entrenador que no mantiene una base de un equipo que hace cuatro a cinco cambios por partido”, había señalado. También planteó diferencias respecto del manejo de los futbolistas jóvenes y experimentados. Después de esas declaraciones, Ferreyra fue apartado del plantel profesional.
Del conflicto a la desvinculación
La situación se desarrolló mientras San Martín atravesaba una semana particular, luego de la derrota 0 a 2 frente a Tristán Suárez. Ferreyra, que había llegado al club a comienzos de temporada y había tenido participación durante el torneo, quedó al margen del grupo profesional después de sus cuestionamientos. Ahora, con el acuerdo alcanzado entre las partes, su ciclo en la institución llegó formalmente a su final.