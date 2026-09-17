Atlético mostró el secreto de Luis Ingolotti: qué había junto a su botella antes de los penales

Atlético Tucumán volvió a dejar una pista de cómo se preparó para una de las definiciones más importantes de los últimos tiempos. Después de eliminar a Independiente Rivadavia y meterse en las semifinales de la Copa Argentina, el club publicó una fotografía que rápidamente llamó la atención de los hinchas. Sobre el césped del estadio de Los Andes aparecían la botella de agua de Luis Ingolotti y, a su lado, el papel con las indicaciones que el arquero había preparado para la tanda de penales.