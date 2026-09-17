“Su nombre artístico es…”: el particular homenaje de Atlético a Ingolotti tras la clasificación en la Copa Argentina

La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Su nombre artístico es Luuuuuuuuuuuuiiissssss”. El mensaje, acompañado por varias notas musicales en referencia a la versión cuartetera de La Mona Jiménez, funcionó como un reconocimiento al arquero y a una actuación que ya quedó asociada a una de las noches más especiales del ciclo de Julio César Falcioni.