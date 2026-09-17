“Su nombre artístico es…”: el particular homenaje de Atlético a Ingolotti tras la clasificación en la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán homenajeó a Luis Ingolotti en redes tras clasificar a semifinales de Copa Argentina por penales ante Independiente Rivadavia en Lomas de Zamora.
- El arquero atajó tres remates en la definición tras un semestre de críticas, revirtiendo su relación con los hinchas en un duelo clave del ciclo de Julio César Falcioni.
- La clasificación a semifinales consolida el presente del equipo tucumano en el torneo federal y afianza a Ingolotti como pieza determinante para las instancias decisivas.
Atlético Tucumán todavía disfruta de una de las noches más importantes de los últimos tiempos. Después de eliminar a Independiente Rivadavia y meterse en las semifinales de la Copa Argentina, el club utilizó sus redes sociales para destacar a uno de los grandes responsables de la clasificación: Luis Ingolotti, héroe de la definición por penales en Lomas de Zamora.
Apenas unas horas después del triunfo, la cuenta oficial de Atlético publicó dos fotografías del arquero en plena tanda. En ambas aparece estirándose sobre la línea para contener los remates de los futbolistas mendocinos, en una escena que terminó siendo determinante para que el “Decano” consiguiera el pase a la próxima instancia.
La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Su nombre artístico es Luuuuuuuuuuuuiiissssss”. El mensaje, acompañado por varias notas musicales en referencia a la versión cuartetera de La Mona Jiménez, funcionó como un reconocimiento al arquero y a una actuación que ya quedó asociada a una de las noches más especiales del ciclo de Julio César Falcioni.
Su nombre artÃstico es Luuuuuuuuuuuuiiissssss ð¶ð¶ð¶ pic.twitter.com/YXrVq1bku7— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) September 17, 2026
Ingolotti fue decisivo durante los 90 minutos y, especialmente, en la definición. El arquero atajó tres penales y terminó convirtiéndose en la gran figura de una serie en la que Atlético tuvo que remontar el resultado y volver a sostenerse frente a la presión. Su actuación también reforzó el cambio que atravesó su relación con los hinchas durante los últimos meses.
El arquero que pasó de las críticas a convertirse en héroe
Después de recibir cuestionamientos durante buena parte del primer semestre, Ingolotti atraviesa ahora otro momento. En Lomas de Zamora no solamente sostuvo al equipo durante el partido, sino que terminó siendo determinante cuando todo quedó reducido a los doce pasos.