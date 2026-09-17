San Martín y una prueba que vale mucho: así juega Atlético de Rafaela, el primer rival directo por un lugar en el Reducido

El Nuevo Monumental no es un escenario cualquiera para Atlético de Rafaela. Allí construyó buena parte de su campaña y encontró una fórmula que le permitió mantenerse en la pelea por el Reducido pese a una temporada irregular. San Martín llegará a ese estadio con la obligación de disputar un partido incómodo, de esos en los que cada detalle puede modificar el desarrollo. En ese sentido, para conseguir los tres puntos necesitará algo más que repetir la actuación del 3 a 0 contra Agropecuario: deberá entender cómo juega "La Crema" en su casa, dónde puede lastimarlo y qué espacios deberá evitar conceder.