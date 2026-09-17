San Martín y una prueba que vale mucho: así juega Atlético de Rafaela, el primer rival directo por un lugar en el Reducido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán visita a Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental por un duelo clave en la lucha por ingresar al Reducido de la Primera Nacional.
- El local sumó 30 de sus 39 puntos en casa, mientras que el conjunto tucumano llega tras golear 3-0 a Agropecuario y con el antecedente de haber vencido 2-1 a La Crema.
- Un triunfo permitirá al Santo consolidarse en los puestos de clasificación y quebrar la fortaleza de un rival directo en la recta decisiva hacia el ascenso.
El Nuevo Monumental no es un escenario cualquiera para Atlético de Rafaela. Allí construyó buena parte de su campaña y encontró una fórmula que le permitió mantenerse en la pelea por el Reducido pese a una temporada irregular. San Martín llegará a ese estadio con la obligación de disputar un partido incómodo, de esos en los que cada detalle puede modificar el desarrollo. En ese sentido, para conseguir los tres puntos necesitará algo más que repetir la actuación del 3 a 0 contra Agropecuario: deberá entender cómo juega "La Crema" en su casa, dónde puede lastimarlo y qué espacios deberá evitar conceder.
Los números explican por qué el equipo santafesino se siente tan cómodo en el Nuevo Monumental. Ganó nueve de los 15 partidos que disputó allí, empató tres y perdió otros tres. Son 30 de los 39 puntos que acumula en el torneo, una diferencia enorme respecto de su producción como visitante. En casa, además, consiguió varios triunfos ajustados, con partidos en los que logró sostener ventajas mínimas y administrar el resultado.
Para San Martín, entonces, una de las primeras consignas deberá ser no permitir que Rafaela se adueñe del ritmo del partido. Si el local consigue jugar cerca del área defendida por Darío Sand y empuja a partir de la presión y el respaldo de su público, el encuentro puede transformarse rápidamente en una sucesión de centros, segundas pelotas y ataques difíciles de controlar.
Presión, intensidad y paciencia
Fernando “Teté” Quiroz suele apostar por un 4-4-2, aunque también utilizó un 4-3-3, con la intención de darle intensidad al comienzo de los partidos. En su última presentación, donde cayó con Gimnasia de Jujuy por 2 a 1, utilizó a Mayco Bergia; Nicolás Ramos, Enzo Wuattier, Matías Morello y Arias Yegros; Marcos Fernández, Juan Cavallaro, los ex "santos" Federico Jourdan y Nahuel Cainelli; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. Esa estructura le permite tener dos referencias arriba y utilizar las bandas para progresar, mientras los volantes intentan recuperar rápidamente después de cada pérdida.
San Martín deberá prestar especial atención a ese mecanismo. No solamente tendrá que defender bien, sino que deberá elegir con inteligencia cuándo presionar y cuándo retroceder para evitar que Rafaela encuentre espacios a espaldas de los mediocampistas. Si consigue superar la primera presión y hacer circular la pelota con precisión, puede obligar al local a correr hacia atrás y llevar el partido a un terreno diferente al que pretende imponer.
El antecedente y una referencia reciente
La goleada frente al "Sojero" puede servir como referencia para el equipo de Alejandro Orfila. San Martín mostró que puede ser peligroso cuando encuentra fluidez, combina pases y logra llegar con varios jugadores. En Rafaela deberá hacerlo sin perder equilibrio. El objetivo no debería ser atacar de manera permanente, sino elegir los momentos: acelerar cuando encuentre espacios, pero también tener la capacidad de enfriar el partido cuando el local intente imponer intensidad.
El antecedente de la temporada también puede aportar confianza. En la fecha 12, San Martín derrotó 2 a 1 a "La Crema" en La Ciudadela, con goles de Facundo Pons y Nicolás Ferreyra -actualmente apartado del plantel profesional-, mientras que Moreno marcó para la visita. Aquella victoria, sin embargo, no puede tomarse como una receta. Ahora San Martín tendrá que jugar en el terreno donde Rafaela se siente más cómodo y frente a un equipo que, además, llega con la necesidad de sumar para ingresar al Reducido.
Cuidar a Moreno y atacar los espacios
Controlar a Moreno será una de las tareas centrales. El delantero lleva seis goles en 20 partidos y es el máximo anotador del equipo. Obando, Protti y Albertengo suman dos cada uno, mientras que Leonardo Flores lidera las asistencias con tres. Rafaela también sumó experiencia durante el último mercado: Jourdán, con pasado en San Martín, ya convirtió; Cavallaro y Morello llegaron para aportar alternativas, mientras que Gabriel Esparza sufrió una lesión grave en su debut y Alexis Rodríguez todavía no pudo convertir.
Pero además de controlar nombres propios, San Martín deberá observar qué ocurre cuando Rafaela pierde la pelota. Al asumir riesgos para presionar y atacar, puede dejar espacios que el "Santo" deberá aprovechar con velocidad.
Un partido para jugar con cabeza
El cambio de entrenador agrega otro elemento. Quiroz asumió después de la salida de Iván Juárez, quien había conducido al equipo al ascenso desde el Federal A en 2025. El nuevo técnico logró inicialmente una reacción de cinco partidos sin derrotas, pero el equipo llega después de perder contra Agropecuario y Gimnasia de Jujuy. San Martín, en cambio, viene de recuperar sensaciones con una goleada que le permitió quedar nuevamente a un punto del Reducido.
Por eso, el desafío no será trasladar el partido a la estadística de visitante de Rafaela, sino hacer que el local deje de jugar el partido que quiere.