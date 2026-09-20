Le mandamos al cuerpo el mensaje equivocado, se cansa y complica la salud

Di Cione señala que “el cansancio no es un enemigo al que haya que vencer con más café, suplementación o más fuerza de voluntad. Es un mensaje". "Una invitación a revisar cómo estamos viviendo y qué lugar nos estamos dando a nosotros mismos. El bienestar no comienza cuando desaparece el agotamiento; comienza cuando dejamos de considerar que el cansancio es el precio inevitable de vivir y recuperamos el equilibrio entre el ser y el hacer”, analiza.